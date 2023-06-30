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Уникайте компаній, де вас не цінують: гороскоп на 1 липня 2023 року

30 Червня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 1 липня 2023 року попереджає про емоційно непростий день. Незначні події можуть викликати сильну реакцію. Намагайтеся не планувати багато справ, щоб потім не почуватися виснаженим.

Зустріньтеся з друзями, проведіть час із близькими за душевними розмовами або настільними іграми. Нехай це буде спілкування, що наповнює. Уникайте компаній, де вас не цінують.

За прогнозом університету Нікіфорових, 1 липня – вдалий момент для навчання, вивчення нового. Можливо, буде непросто почати, але якщо зможете, то не пошкодуєте.

Будуть інсайти та новий рівень розуміння. Якщо плануєте займатися з дітьми, набирайтеся терпіння і доброзичливості заздалегідь.

Згідно з гороскопом на 01.07.2023, цього дня:

  • сприятливо після 20:37 – віддавати борги, розпочинати лікування;
  • сприятливо до 12:32 – розпочинати подорож;
  • несприятливо весь день – обрізати нігті.

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