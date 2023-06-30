Гороскоп на 1 июля 2023 года предупреждает об эмоционально непростом дне. Незначительные события могут вызвать сильную реакцию. Старайтесь не планировать много дел, чтобы потом не чувствовать себя истощенным.

Встретьтесь с друзьями, проведите время с близкими за душевными разговорами или настольными играми. Пусть это будет наполняющее общение. Избегайте компаний, где вас не ценят.

По прогнозу университета Никифоровых, 1 июля — удачный момент для обучения, изучения нового. Возможно будет непросто начать, но если сможете, то не пожалеете.

Будут инсайты и новый уровень понимания. Если планируете заниматься с детьми, набирайтесь терпения и доброжелательности заранее.

Согласно гороскопу на 01.07.2023, в этот день:

благоприятно после 20:37 — отдавать долги, начинать лечение;

благоприятно до 12:32 — начинать путешествие;

неблагоприятно весь день — обрезать ногти.

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