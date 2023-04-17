Гороскоп на 18 квітня 2023 року радить відкласти важливе за багатьма астрологічними показниками – займайтеся звичайним і буденним, активно вкладайтесь у розпочате раніше.

За прогнозом університету Нікіфорових, енергетика 18 квітня буде суперечлива та нестабільна, можливі конфлікти.

Вже 20 квітня відбудеться сонячне затемнення. Щонайменше за три дні до та три після нього варто уникати нових стартів і серйозних справ. Це руйнівна енергетика, яка не несе конструктивного потенціалу.

Але життя не завжди йде за нашим планом, тому наша головна порада на всі часи: “У першу чергу – здоровий глузд”. Якщо щось дуже треба зробити, значить робимо, карма на це зійшла саме зараз. Головне зберігати спокій і рівновагу.

Згідно з гороскопом на 18.04.2023, у цей день:

сприятливо – благодійність;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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