Гороскоп на 18 апреля 2023 года советует отложить важное по многим астрологическим показателям — занимайтесь обычным и будничным, активно вкладывайтесь в начатое ранее.

По прогнозу университета Никифоровых, энергетика 18 апреля будет противоречивая и нестабильная, возможны конфликты.

Уже 20 апреля состоится солнечное затмение. Как минимум за три дня до и три после него стоит избегать новых стартов и серьезных дел. Это разрушительная энергетика, которая не несет конструктивного потенциала.

Но жизнь не всегда идет по нашему плану, поэтому наш главный совет на все времена: “В первую очередь — здравый смысл”. Если что-то очень надо сделать, значит делаем, карма на это снизошла именно сейчас. Главное сохранять спокойствие и равновесие.

Согласно гороскопу на 18.04.2023, в этот день:

благоприятно — благотворительность;

неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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