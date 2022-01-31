Молодий місяць 1 лютого 2022 року ознаменується деякими потрясіннями.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на період молодика 1 лютого склав учасник 21 сезону Битви екстрасенсів, чорний маг та некромант Віктор Литовський.

Гороскоп для Овнів

Труднощі та проблеми можуть підстерігати Овнів у період молодика. На представників цього знака чекатимуть суперечки, сварки, тому що ви будете налаштовані в цей період дуже категорично, агресивно та різко. Якщо у вас немає другої половинки, то на вас чекають проблеми у стосунках з близькими людьми, родичами, друзями чи колегами. Якщо для вас предмет сварки чи суперечки не такий важливий, то вам не варто навіть вступати у будь-які конфлікти заради цього. Ви нічого не втратите. У багатьох конфліктних ситуаціях вам зможе допомогти жінка, яка має достатню силу, вплив та авторитет. Цілком імовірно, що це може бути ваша мати, дружина, сестра. Якщо ви покладетеся на її підтримку, то зможете розв’язати спірне питання і просунетеся набагато далі, ніж ви могли подумати.

Гороскоп для Тельців

Період молодика для Тельців пройде просто чудово. На вас чекатиме гарний настрій, ви будете заряджені енергією, і багато подій, які відбуватимуться, дуже вас потішать. Якщо раптом це вас омине, то не засмучуйтесь – усе це ви можете отримати трохи згодом. Справи, які ви запланували на найближчі місяці, вже почнуть приносити хороші плоди. Також Тельці будуть налаштовані на втілення нових планів, ідей, проєктів. Але будьте готові до того, що життя внесе в ці проєкти свої корективи, вигадані вами ідеї можуть виявитися невдалими, щось може піти зовсім не так, як ви планували. Але вам не варто надто засмучуватися, все можна почати спочатку, якщо ви до цього будете, звичайно, готові. Із завзятістю йдіть до поставленої мети, і тоді отримаєте бажаний результат.

Гороскоп для Близнюків

Представників знака зодіаку Близнюки початок періоду молодика поставить перед вибором. Вам відкриється багато нових можливостей, варіантів. Ваш вибір буде правильним, тому що будь-який з варіантів принесе вам успіх та позитивні емоції. І не важливо, чого буде стосуватися варіант, нехай це зміна роботи або подорож до нової для вас країни. Водночас вам не варто ухвалювати поспішне рішення, у вас є достатньо часу на обмірковування. Але з фінансового боку на вас чекають великі затримки. Фінанси прийдуть обов’язково, але набагато пізніше. Працювати на перспективу Близнюкам теж не варто. Ви повинні спрямувати свою енергію та силу в потрібному напрямку, який зможе принести вам довгоочікуваний прибуток.

Гороскоп для Раків

Раки повинні навчитися бути чесними з собою. Ви не повинні боятися зізнатися собі, що не можете розв’язувати будь-яке питання або зайшли в глухий кут в якійсь справі. Ви не повинні боятися повернутися на початок, щоб знайти правильний шлях та розв’язати питання. Це буде непросто, але це потрібно буде зробити. Інакше ви просто будете топтатися на одному місці занадто довго. Але також вам не варто забувати про відпочинок. На вас чекають нові та цікаві знайомства, зустрічі з близькими, друзями. Крім того, на вас чекають нові відкриття. Ви прагнете нових знань, зарядіть себе творчою енергією. Нудьгувати вам точно не доведеться, і навіть не буде часу на це.

Гороскоп для Левів

У період молодика вам відкриється можливість проявити себе і показати всі свої найкращі якості, зокрема доброту, щедрість і шляхетність. Всі ці якості зможуть вам допомогти у підвищенні вашого статусу. Вас навіть нагородять приємними бонусами. Найближчим часом на вас чекатимуть перспективні пропозиції, це може стосуватися навіть отримання високого прибутку. У будь-якому випадку, коли ви віддаєте, то потім здобуваєте у подвійному обсязі. Насолоджуйтесь сьогоднішніми успіхами і не забувайте про завтрашній день, адже кінцева мета ще не досягнута. Пам’ятайте, що ваші здобутки – це проміжні результати, вони не повинні вплинути на ваш темп та остаточний успіх.

Гороскоп для Дів

Задля досягнення своїх цілей Дівам доведеться діяти не найчеснішими методами та способами. Для досягнення поставленої мети ви скористаєтеся хитрістю, інтригами, обманом, і навіть хабарем. Однак те, заради чого ви все це робите, може виявитися хибним. Це може завдати шкоди вашій репутації в майбутньому. Будьте дуже пильні та обережні. Водночас під час молодика Діви значно збільшать своє матеріальне становище. Вам варто уникати скандалів та сварок з людьми, від яких залежить ваше процвітання й успіх. І не забувайте дякувати людям, які причетні до вашого успіху.

Гороскоп для Терезів

Терезам варто бути більш організованими та дисциплінованими. Можете не складати переліку справ, ви і без нього добре знаєте, що варто зробити. Також вам не варто запізнюватися на роботу чи зустріч. Вашою сильною стороною у цей період стане дипломатичність та рішучість. Ви легко зможете вирішити складні справи, провести важливі переговори. Якщо у вас є незавершені справи або зустріч, яку ви постійно намагаєтеся відкласти, то це найкращий час для завершення подібних моментів. Не пропустіть свій шанс зрушити з мертвої точки, а також заручіться підтримкою близьких, це допоможе вам сприятливо завершити справи.

Гороскоп для Скорпіонів

Для представників знака зодіаку Скорпіон – це чудовий час. Він обіцяє вам події, які будуть наповнені радістю і зарядять вас гарним настроєм. На вас можуть чекати сюрпризи, пов’язані з грошима та процвітанням, це можуть бути подарунки, премії, призи, відпустка за кордоном. Не варто засмучуватися, якщо ви цього не отримаєте одразу, – воно обов’язково прийде до вас найближчим часом. Справи, які ви запланували, також принесуть вам успішний результат і багаті плоди в майбутньому. Але ви повинні бути напоготові та уважно стежити за ситуацією, щоб не проґавити свою щасливу можливість.

Гороскоп для Стрільців

Стрільці повинні навчитися дивитися на багато речей більш позитивно. Не все так погано, як ви малюєте в голові. Зараз ви переживаєте з приводу і без, навіть через дрібниці, на які не варто звертати уваги. У такому стані ви здатні зіпсувати настрій не лише собі, а й вашим близьким. Навчіться розв’язувати проблеми, не опускайте руки, і тоді вам все вдасться. У будь-якій ситуації ви завжди покладаєтеся на свій досвід і можливості. Не бійтеся дослухатися до думки ваших близьких, сім’ї. Навчіться довіряти іншим, і тоді ви зможете знайти правильне рішення.

Гороскоп для Козерогів

Козероги, готуйтеся до того, що багато що залежатиме не тільки від вас. Безпосередню роль у ваших справах відіграють колеги, бізнес-партнери. Вам не варто псувати стосунки, не вступайте у сварки, скандали з людьми, які надають вам підтримку. Як союзники, а не вороги, вони принесуть вам більше користі. Водночас у період молодика ви зможете порозумітися з ким завгодно. Ви зможете донести свою правоту і схилити багатьох до своєї точки зору. Вас також захочуть залучити до спірних, конфліктних ситуацій. Уникайте цього, і тоді ви зможете знайти вихід із найскладніших обставин.

Гороскоп для Водоліїв

Водолії зможуть стати господарями становища. Вам вдасться взяти під контроль складні ситуації, щоб надалі їх вирішити. Ви повинні бути сильними, тому що в цей період вам доведеться відстоювати свої права та інтереси. Завдяки дару переконання з вами не захочуть вступати у відкриті конфлікти. Також на вас чекає великий підйом кар’єрними сходами. Ви добре зарекомендуєте себе перед керівництвом та іншими колегами. Вашими стараннями ви зможете досягти зростання заробітної плати, вам зможуть довірити відповідальний проєкт. Найголовніше для вас – також йти до поставленої мети, домагатися свого, і тоді ви будете на коні. Також вам варто навчитися відпочивати, як то кажуть: Робота не вовк, у ліс не втече, – адже після хорошого відпочинку працювати набагато приємніше. Більше часу проводьте зі своїми близькими, родичами, друзями. Зарядіться позитивною енергією.

Гороскоп для Риб

Риби, нарешті ваша праця буде гідно оцінена. Не залишиться без уваги ваша участь у будь-якій справі. На вас чекатиме схвалення з боку керівництва та людей довкола, що надалі принесе вам матеріальне заохочення. Але остерігайтеся своєї запальності. Через ваше невміння тримати себе в руках можете провести період молодика у сварках. Причиною всього цього цілковито будете лише ви самі. Навіть якщо вам дуже складно стримувати свою поведінку та гострий язик, постарайтеся тримати себе в руках. Щоб уникнути конфліктних ситуацій, намагайтеся менше спілкуватися з людьми, особливо з близькими. Також вам не варто ухвалювати поспішних рішень, робити різкі та непродумані дії. Пустіть все на самоплив, тоді ситуація сама собою вирішиться.