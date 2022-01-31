Новолуние 1 февраля 2022 года ознаменуется некоторыми потрясениями.

Гороскоп для всех знаков зодиака на период новолуния 1 февраля составил участник 21 сезона Битвы экстрасенсов, черный маг и некромант Виктор Литовский.

Гороскоп для Овнов

Трудности и проблемы могут подстерегать Овнов в период новолуния. Представителей этого знака будут ожидать споры, ссоры, так как вы будете настроены в этот период очень категорично, агрессивно и резко. Если у вас нет второй половинки, то вас ожидают проблемы в отношениях с близкими людьми, родственниками, друзьями или коллегами. Если для вас предмет ссоры или спора не так важен, то вам не следует даже вступать в какие-либо конфликты ради этого. Вы ничего не потеряете. Во многих конфликтных ситуациях вам сможет помочь женщина, которая обладает достаточной силой, влиянием и авторитетом. Вполне возможно, что это может быть ваша мать, жена, сестра. Если вы положитесь на ее поддержку, то сможете решить спорный вопрос и продвинетесь намного дальше, чем вы могли подумать.

Гороскоп для Тельцов

Период новолуния для Тельцов пройдет просто замечательно. Вас будет ожидать хорошее настроение, вы будете заряжены энергией, и многие события, которые будут происходить, порадуют сполна. Если вдруг это обойдет вас стороной, то не огорчайтесь — все это вы можете получить чуть позже. Дела, которые вы запланировали на ближайшие месяцы, уже начнут приносить вам хорошие плоды. Также Тельцы будут настроены на воплощение новых планов, идей, проектов. Но будьте готовы к тому, что жизнь внесет в эти проекты свои коррективы, придуманные вами идеи могут оказаться и неудачными, что-то может пойти совсем не так, как вы планировали. Но вам не стоит сильно огорчаться, все можно начать сначала, если вы к этому будете, конечно, готовы. С упорством идите к поставленной цели, и тогда получите желаемый результат.

Гороскоп для Близнецов

Представителей знака зодиака Близнецы начало периода новолуния поставит перед выбором. Для вас откроется много новых возможностей, вариантов. Ваш выбор будет верным, так как любой из вариантов принесет вам успех и позитивные эмоции. И не важно, чего будет касаться вариант, будь то смена работы или путешествие в новую для вас страну. При этом вам не стоит принимать поспешного решения, у вас есть достаточно времени на обдумывание. Но с финансовой стороны вас ожидают большие задержки. Финансы придут обязательно, но гораздо позже. Также работать на перспективу Близнецам тоже не стоит, вы должны направить свою энергию и силу в нужное русло, которое сможет принести вам долгожданную прибыль.

Гороскоп для Раков

Раки должны научится быть честными перед самими собой. Вы не должны боятся признаться себе, что не можете решить какой-либо вопрос или зашли в тупик в каком-то деле. Вы не должны бояться вернуться на исходную, чтобы найти правильный путь и решить вопрос. Это будет непросто, но это необходимо будет сделать. Иначе вы будете просто топтаться на одном месте очень долго. Но также вам не стоит забывать и об отдыхе. Вас ждут новые и интересные знакомства, встречи с близкими, друзьями. Вас ожидают новые открытия, стремитесь к новым познаниям, зарядите себя творческой энергией. Скучать вам точно не придется, и не будет даже времени на это.

Гороскоп для Львов

В период новолуния для вас откроется возможность проявить себя и показать все свои лучшие качества, такие как доброта, щедрость и благородство. Все эти качества смогут вам помочь в повышении вашего статуса. Вас даже наградят приятными бонусами. В ближайшее время вас будут ожидать перспективные предложения, это может касаться даже получения большой прибыли. В любом случае, когда вы отдаете, то затем приобретаете в двойном размере. Наслаждайтесь сегодняшними успехами и не забывайте о завтрашнем дне, ведь конечная цель еще не достигнута вами. Помните о том, что ваши достижения – это промежуточные результаты, они не должны повлиять на ваш темп и окончательный успех.

Гороскоп для Дев

Ради достижения своих целей Девам предстоит действовать не самыми честными методами и способами. Для достижения поставленной цели вы воспользуетесь хитростью, прибегнете к интригам, обману, и даже взятке. Вы должны быть готовы к тому, что то, ради чего вы все это делаете, может оказаться просто обманом. Это может нанести в будущем ущерб вашей репутации. Будьте очень бдительны и осторожны. При этом в новолуние Девы значительно увеличат свое материальное положение. Вам стоит избегать скандалов и ссор с людьми, от которых зависит ваше процветание и успех. И не забывайте благодарить людей, которые причастны к вашему успеху.

Гороскоп для Весов

Весам стоит быть более организованными и дисциплинированными. Можете не составлять список дел, вы и без него хорошо знаете, что стоит сделать. Также вам не стоит опаздывать на работу или встречу. Вашей сильной стороной в этот период станет дипломатичность и решительность. Вы достаточно легко сможете решить сложные дела, провести важные переговоры. Если у вас есть незавершенные дела либо встреча, которую вы постоянно пытаетесь отложить, то это самое подходящее время для завершения подобных моментов. Не упустите свой шанс сдвинуться с мертвой точки, а также заручитесь поддержкой близких, это поможет вам благоприятно завершить дела.

Гороскоп для Скорпионов

Для представителей знака зодиака Скорпион – это будет замечательное время. Оно сулит для вас события, которые будут наполнены радостью и зарядят вас хорошим настроением. Вас могут ждать сюрпризы, связанные с деньгами и процветанием, это могут быть подарки, премии, призы, отпуск за границей. Не стоит огорчаться, если вы этого не получите сразу, — оно обязательно придет к вам в ближайшее время. Дела, которые вы запланировали, также принесут вам успешный исход и богатые плоды в будущем. Но вы должны быть наготове и внимательно следить за ситуацией, чтобы не упустить свою счастливую возможность.

Гороскоп для Стрельцов

Стрельцы должны научиться смотреть на многие вещи более позитивно. Не все так плохо, как вы себе рисуете в голове. Сейчас вы переживаете по любому поводу, даже по пустякам, на которые не стоит обращать внимания. В таком состоянии вы способны испортить настроение не только себе, но и вашим близким. Научитесь решать сложившиеся проблемы, не отпускайте руки, и тогда у вас все получится. В любой ситуации вы всегда полагаетесь на свой опыт и возможности. Не бойтесь прислушиваться к мнению ваших близких, семьи. Научитесь доверять другим, и тогда вы сможете найти правильное решение.

Гороскоп для Козерогов

Козероги, готовьтесь к тому, что многое будет завесить не только от вас. Непосредственную роль в ваших делах сыграют коллеги, бизнес-партнеры. Вам не стоит портить отношения, не вступайте в ссоры, скандалы с людьми, которые оказывают вам поддержку. В качестве союзников, а не врагов, они принесут вам больше пользы. При этом, в период новолуния вы сможете найти общий язык с кем угодно. Вы сможете донести свою правоту и склонить многих окружающих к своей точке зрения. Вас также захотят завлечь в спорные, конфликтные ситуации. Избегайте этого, и тогда вы сможете найти выход из самых сложных обстоятельств.

Гороскоп для Водолеев

Водолеи смогут стать хозяинами положения. У вас получится взять под контроль сложные ситуации, чтобы в дальнейшем их разрешить. Вы должны быть сильными, так как в этот период вам придется отстаивать свои права и интересы. Благодаря дару убеждения с вами не захотят вступать в открытые конфликты. Также вас ожидает большой подъем по карьерной лестнице. Вы хорошо зарекомендуете себя перед начальством и другими коллегами. Вашими стараниями вы сможете добиться повышения заработной платы, вам смогут доверить ответственный проект. Самое главное для вас — также идти к поставленным целям, добиваться своего, и тогда вы будете на коне. Также вам стоит научиться отдыхать, как говорится: Работа не волк, в лес не убежит, — ведь после хорошего отдыха работать куда приятней. Побольше времени проводите со своими близкими, родственниками, друзьями. Зарядитесь позитивной энергией.

Гороскоп для Рыб

Рыбы, наконец-то ваши труды будут по достоинству оценены. Не останется без внимания ваше участие в каком-либо деле. Вас будет ждать одобрение со стороны начальства, окружающих, что в дальнейшем принесет вам материальное поощрение. Но остерегайтесь собственной вспыльчивости. Из-за вашего неумения держать себя в руках можете провести период новолуния в ссорах. Целиком и полностью причиной всего этого будете только вы сами. Даже если вам очень сложно сдерживать свое поведение и острый язык, постарайтесь держать себя в руках. Во избежание конфликтных ситуаций, постарайтесь на минимум свести общение, особенно с близкими. Также вам не стоит принимать поспешных решений, совершать резкие и непродуманные действия. Пустите все на самотек, тогда ситуация сама по себе образуется.