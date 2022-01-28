Докладний гороскоп на тиждень з 31 січня до 6 лютого 2022 року склала астролог Анастасія Коритцева.

Молодий місяць 1 лютого загострює багато тем, пов’язаних з боротьбою за свободу, з конфліктом між нововведеннями і усталеними правилами і традиціями, між владними структурами. Тому найближчий тиждень і навіть два можуть відкрити якусь інформацію чи події, які були закладені ще протягом 2021 року, особливо у червні, липні, серпні та грудні.

Це стосуватиметься всіх тих, у кого якось виражені в гороскопі знаки Лева, Скорпіона, Водолія та Тельця.

Наступна важлива подія відбудеться 4 лютого – розворот Меркурія з ретроградності у прямий рух. Це означає, що ми вже можемо йти вперед, втілювати у життя ідеї, про які розмірковували останні два з половиною тижні.

Загалом початок тижня виглядає більш напруженим. До кінця тижня стає зрозумілим, як діяти, як реалізувати плани, а також як їх вписати в загальну картину.

Гороскоп для Овнів

Особливо важливо придивлятися до того, що відбувається навколо, оскільки зовнішні обставини можуть вплинути на вашу фінансову стабільність. При покупках і вкладеннях враховуйте те, що є зовнішній фактор, який може втрутитися. З позитиву – цього тижня з’являється (і триватиме до кінця лютого) можливість укласти потрібні вам договори, порозумітися з партнерами. Це такий час зближення та кращого розуміння інтересів інших людей. Ви зможете просунути свої позиції. Але бажано цього тижня ще не укладати договорів, а зачекати на розворот Меркурія (4 лютого), щоб потім нічого не переробляти.

Гороскоп для Тельців

У вас можливі потрясіння у кар’єрі, у роботі, статусі. Особливо в тому випадку, якщо ви не працювали над довгостроковою метою. Наразі краще йдуть справи у тих, хто чітко бачить картинку, куди йде, краще працюється над старими проектами. Ймовірно, доведеться доводити, що ви по праву займаєте своє місце. Якщо ви вчитеся, то зараз гарний час для повторення та закріплення матеріалу. Якщо ваша робота пов’язана з поширенням інформації, журналістикою, медійною сферою, письменницьким ремеслом, то, можливо, зараз якраз приходять ті ідеї, які треба занести до щоденника, а з наступного тижня активно можна буде ними ділитися. Гарний час, щоб зав’язувати контакти, спілкуватися з людьми, особливо з тими, кого ви поважаєте. В особистих стосунках планується потепління. Ви разом з партнером можете потроху почати втілювати те, що ви думали останні півтора місяця.

Гороскоп для Близнюків

Для вас досі актуальне (до 4 лютого) завершення справ. Ви можете віддати борги, виконати обіцянки. На початку тижня ви можете виявити, що якісь непередбачені обставини втручаються у ваші плани, але є можливість вплинути на них. Головне – зібрати максимум достовірної інформації. Ви зараз можете відчувати знервованість, кілька разів змінювати свою думку. Добре, що ваші партнери це розуміють, і не вимагають від вас ідеальної впевненості. Потерпіть ще трохи, ця знервованість пройде, коли ви дійсно побачите картинку повністю, і зможе ухвалювати спокійні, адекватні рішення (це настане після 4 лютого).

Гороскоп для Раків

Цього тижня можете ухвалити низку фінансових рішень. Особливо це стосується вкладень: стане зрозуміліше звідки забрати гроші і куди їх направити. Ви також можете ухвалювати спільні рішення з партнером щодо фінансів. Ви краще зрозумієте, що і хто може взяти на себе: які зобов’язання та витрати. Початок тижня не дуже ресурсний, тому бережіть своє здоров’я. Також емоційно напруженою може бути субота, неділя. Постарайтеся не вплутуватися в гострі конфлікти в ці дні, тому що ви можете не побачити рішення через емоційне збудження.

Гороскоп для Левів

Вам важливо цього тижня провести стратегічну зустріч зі своїми партнерами, щоб обговорити зони відповідальності. Особливо, якщо у вас є якийсь конфлікт, то саме цього тижня є можливість його вирішити, тому що і ви, і партнери краще бачите картинку та готові знаходити спільну мову. Водночас це стосується як особистих, так і ділових стосунків. Наприкінці тижня зверніть увагу на своє здоров’я, не перевантажуйтесь, не дозволяйте собі нервувати. Краще займіться тим, що вам приносить задоволення, оточіть себе людьми, які можуть потішити вас і зарядити ресурсом.

Гороскоп для Дів

Для вас цей тиждень може здатися трохи затягнутим за часом, питання вирішуватимуть повільніше, ніж хотілося. Можливо доведеться займатися питаннями, пов’язаними з вашими дітьми. Може розкритися якась інформація про них, і вам доведеться якось діяти. Не намагайтеся занадто сильно їх контролювати, але ситуації бувають індивідуальні. Також цей тиждень підходить для того, щоб знайти прихильників, залучити партнерів на свій бік, особливо якщо у вас є якийсь вагомий проект і не вистачає рук.

Гороскоп для Терезів

Після розвороту Венери з ретроградного руху 29 січня, ви знайдете краще розуміння того, куди ви йдете. Ба більше, у вас додасться сил для втілення цілей. Намагайтеся грамотно розподілити власний ресурс між сім’єю, роботою та власними захопленнями. Надто багато всього вас манитиме. Крім того, багато чого відбуватиметься навколо вас, тому увагу доведеться перемикати досить швидко. З приємного – ви можете покластися на своїх партнерів, вони підкажуть вам розв’язання проблеми.

Гороскоп для Скорпіонів

Це гарний тиждень для поїздок, особливо якщо вони пов’язані з відпочинком та розвагами. Також слушний час для розширення свого впливу, розвитку ідей, натхнення навколишніх, пошуку людей у ​​свою команду. Партнери також вам довірятимуть і допомагатимуть. Як і Овнам, вам варто враховувати фактор несподіванки, хоча для вас він. найімовірніше, несе позитивний відтінок.

Гороскоп для Стрільців

Багато в чому це ваш час. Ви зараз відчуваєте опору, знаєте, що і як робити. Ви можете грамотно розпорядитись своїми ресурсами. Цікавий період для того, щоб брати участь в освітніх проектах, довгострокових поїздках (або поїздках, пов’язаних з довгостроковими проектами). Будьте обережними з витратами та вкладеннями. Хоча якщо це витрати з прицілом на далеке майбутнє, то в цьому є сенс. Підтримайте своїх партнерів, їм зараз нелегко. У майбутньому вони також допоможуть вам розв’язувати різні питання.

Гороскоп для Козерогів

У вас починається дуже активний час. Ви можете ухвалити низку дуже важливих фінансових рішень, зокрема щодо того, де брати гроші. Ви можете зрозуміти, що від вас потрібно для того, щоб досягти цілей. Вам зараз корисно уявляти те, що ви можете отримати на певну суму грошей. Це потрібне для того, щоб наблизити отримання цього доходу. Загалом, варто краще побачити свою мету в грошовому еквіваленті. Якнайбільше спілкуйтеся, виходьте у світ, залучайте консультантів, вони можуть бути корисними.

Гороскоп для Водоліїв

Ви можете відчути, що цей тиждень нагадує весь минулий рік. Якщо у вашому житті відбувалися якісь важливі події влітку чи грудні 2021 року, то вони можуть актуалізуватися зараз. Як і минулого тижня, у вас продовжуються дні народження, тому варто планувати те, чого ви хочете досягти цього року. Це чудовий час для встановлення цілей. З’являється можливість заробити, збільшити свій дохід, особливо завдяки вашим соціальним зв’язкам, спілкуванню. З партнерами: у вас є можливість домовитися, і навіть опинитися на позиції лідера.

Гороскоп для Риб

Успіх цього тижня залежить від того, як ви вибудовуєте стосунки. У вас зараз може бути дуже активне спілкування. Ваші друзі, однодумці, групи людей, з якими спілкуєтеся, можуть пропонувати іноді несподівані, але цінні ідеї. Вони можуть і повести вас за собою. Однак дивіться на те, чи хочете ви йти за кимось, тому що у вас і у самих є можливість спрямовувати людей. Зверніть особливу увагу на своє здоров’я, тому що це не дуже вдалий час, особливо початок тижня. Сил у вас буде не дуже багато, тому не нервуйте. На початку тижня краще нічого важливого не купувати через ретроградний Меркурій. А ось наприкінці тижня ви можете зробити помилкові покупки. Також можуть бути непередбачені витрати.

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