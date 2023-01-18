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Тримайте перед очима чіткий план дій: гороскоп на 19 січня 2023 року

18 Січня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 19 січня 2023 року радить виявляти цікавість, допитливість, дізнаватись про щось нове та важливе.

За прогнозом університету Нікіфорових, це не лише розширить ваш кругозір і дасть нові теми для спілкування, але й може подарувати вам нове розуміння себе, навколишнього простору і того, що відбувається у вашому житті.

19 січня – хороший момент для результативної роботи, вирішення повсякденних завдань, особливо якщо скласти список цілей на день, тобто мати перед очима чіткий план дій і прямувати до мети.

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Якщо будуть якісь втрати та невдачі, то в цей момент важливо знайти сили побачити у них необхідні випробування для майбутнього успіху та зробити висновки.

Згідно з гороскопом на 19.01.2023, у цей день несприятливо обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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