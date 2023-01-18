Гороскоп на 19 января 2023 года советует проявлять любопытство, любознательность, узнавать что-то новое и важное.

Согласно прогнозу университета Никифоровых, это не только расширит ваш кругозор и даст новые темы для общения, но и может подарить вам новое понимание себя, окружающего пространства и происходящего в вашей жизни.

19 января – хороший момент для результативной работы, решения повседневных задач, особенно если составить список целей на день, то есть иметь перед глазами четкий план действий и направляться к цели.

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Если будут какие-то потери и неудачи, то в этот момент важно найти силы увидеть необходимые испытания для будущего успеха и сделать выводы.

Согласно гороскопу на 19.01.2023, в этот день неблагоприятно обрезать ногти и стричь волосы, одевать новую одежду, начинать путешествие.

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