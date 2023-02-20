Гороскоп на 21 лютого 2023 року радить використовувати енергетику дня для активної діяльності та роботи – можна завершити велику кількість як побутових, так і робочих завдань.

За прогнозом університету Нікіфорових, 21 лютого особливо важливо не сидіти, а активно діяти. Окрім ризику сварок, існуватиме підвищений рівень аутоагресії, незадоволення собою, що є руйнівним, тож спрямуйте цю силу в корисне русло.

У цей день ви можете побачити якісь потаємні, неприємні речі в інших. У кожного з нас є прихована темна сторона, питання у її розмірі та суті.

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Події, що відбуваються протягом усього дня сьогодні, можуть потім повторитися щонайменше тричі.

Згідно з гороскопом на 21.02.2023, у цей день несприятливо:

обрізати нігті та стригти волосся;

одягати новий одяг;

розпочинати подорож.

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