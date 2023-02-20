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Тайное станет явным: гороскоп на 21 февраля 2023 года

20 февраля 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 21 февраля 2023 года советует использовать энергетику дня для активной деятельности и работы – можно завершить большое количество как бытовых, так и рабочих задач.

Согласно прогнозу университета Никифоровых, 21 февраля особенно важно не сидеть, а активно действовать. Кроме риска ссор, будет существовать повышенный уровень аутоагрессии, недовольства собой, что разрушительно, поэтому направьте эту силу в полезное русло.

В этот день вы можете увидеть какие-то тайные, неприятные вещи в других. У каждого из нас есть скрытая темная сторона, вопрос в ее размере и сущности.

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События, происходящие в течение всего дня сегодня, могут затем повториться минимум трижды.

Согласно гороскопу на 21.02.2023, в этот день неблагоприятно:

  • обрезать ногти и стричь волосы;
  • одевать новую одежду;
  • начинать путешествие.

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