Гороскоп на 21 февраля 2023 года советует использовать энергетику дня для активной деятельности и работы – можно завершить большое количество как бытовых, так и рабочих задач.

Согласно прогнозу университета Никифоровых, 21 февраля особенно важно не сидеть, а активно действовать. Кроме риска ссор, будет существовать повышенный уровень аутоагрессии, недовольства собой, что разрушительно, поэтому направьте эту силу в полезное русло.

В этот день вы можете увидеть какие-то тайные, неприятные вещи в других. У каждого из нас есть скрытая темная сторона, вопрос в ее размере и сущности.

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События, происходящие в течение всего дня сегодня, могут затем повториться минимум трижды.

Согласно гороскопу на 21.02.2023, в этот день неблагоприятно:

обрезать ногти и стричь волосы;

одевать новую одежду;

начинать путешествие.

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