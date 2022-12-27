Що принесе рік Кролика представникам усіх знаків зодіаку? Гороскоп на 2023 рік склала астролог Тетяна Михайленко.
- Овни
У 2023 році можна замислитись про переїзд. Протягом усього року у вас будуть гарні шанси отримати бажане. І потрібні люди знайдуться.
- Тілець
У 2023 році ви будете публічні як ніколи. У вас з’являться не тільки шанувальники, а й конкуренти. Але ви зможете досягнути свого. Не бійтесь віддавати, все швидко повернеться до вас.
- Близнюки
Протягом року події будуть швидко змінюватися, як і ви самі. Зверніть увагу на літній період. А на кінець року будьте обачні. Пам’ятайте, всі трансформації на благо.
- Рак
Наступний рік принесе багато змін. Фінансова сфера буде дуже успішною, особливо березень, квітень, жовтень, листопад. Особисте життя принесе сюрпризи.
- Лев
У 2023 році ви зможете надолужити втрачене за попередній рік. Будуть нові виклики, але чіткий план і команда однодумців приведуть вас до успіху.
- Діва
Ставте перед собою цілі, які визначать ваш розвиток на найближчі 5 років. Багато хто змінить місце проживання або знайде справу свого життя.
- Терези
Дайте собі обіцянку у 2023 році навчитися чомусь новому. Не ухвалюйте рішення поспіхом. Рік для вас буде дуже плавний і спокійний.
- Скорпіон
У 2023 році приділіть увагу цілям, які не змогли реалізувати раніше. Вас чекають великі проєкти, якщо продумаєте все до дрібниць.
- Стрілець
Пріоритетом для вас стане допомога іншим. Ви не втратите нічого, якщо будете допомагати тим, хто цього потребує. Чудовий рік знайомства з новими друзями.
- Козоріг
Особисте вийде на перший план. У самотніх козорогів з’явиться близька людина, а в парі може бути поповнення.
- Водолій
Залиште минуле в минулому. З чим або ким попрощатися, вирішуйте самі. У майбутнє йдіть із легким серцем.
- Риби
У 2023 чекайте кар’єрних злетів. Успішний весняний та осінній періоди. Але попіклуйтеся про відпочинок, вам підійде екстремальний. Влітку приділіть увагу фінансовим питанням.