Що принесе рік Кролика представникам усіх знаків зодіаку? Гороскоп на 2023 рік склала астролог Тетяна Михайленко.

Овни

У 2023 році можна замислитись про переїзд. Протягом усього року у вас будуть гарні шанси отримати бажане. І потрібні люди знайдуться.

Тілець

У 2023 році ви будете публічні як ніколи. У вас з’являться не тільки шанувальники, а й конкуренти. Але ви зможете досягнути свого. Не бійтесь віддавати, все швидко повернеться до вас.

Зараз дивляться

Близнюки

Протягом року події будуть швидко змінюватися, як і ви самі. Зверніть увагу на літній період. А на кінець року будьте обачні. Пам’ятайте, всі трансформації на благо.

Рак

Наступний рік принесе багато змін. Фінансова сфера буде дуже успішною, особливо березень, квітень, жовтень, листопад. Особисте життя принесе сюрпризи.

Лев

У 2023 році ви зможете надолужити втрачене за попередній рік. Будуть нові виклики, але чіткий план і команда однодумців приведуть вас до успіху.

Діва

Ставте перед собою цілі, які визначать ваш розвиток на найближчі 5 років. Багато хто змінить місце проживання або знайде справу свого життя.

Терези

Дайте собі обіцянку у 2023 році навчитися чомусь новому. Не ухвалюйте рішення поспіхом. Рік для вас буде дуже плавний і спокійний.

Скорпіон

У 2023 році приділіть увагу цілям, які не змогли реалізувати раніше. Вас чекають великі проєкти, якщо продумаєте все до дрібниць.

Стрілець

Пріоритетом для вас стане допомога іншим. Ви не втратите нічого, якщо будете допомагати тим, хто цього потребує. Чудовий рік знайомства з новими друзями.

Козоріг

Особисте вийде на перший план. У самотніх козорогів з’явиться близька людина, а в парі може бути поповнення.

Водолій

Залиште минуле в минулому. З чим або ким попрощатися, вирішуйте самі. У майбутнє йдіть із легким серцем.

Риби

У 2023 чекайте кар’єрних злетів. Успішний весняний та осінній періоди. Але попіклуйтеся про відпочинок, вам підійде екстремальний. Влітку приділіть увагу фінансовим питанням.