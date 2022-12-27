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Астрологія

Сюрпризы в личной жизни и карьерные взлеты: гороскоп по знакам зодиака на 2023 год

27 декабря 2022, 16:59
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
гороскоп по знаках зодіаку 2023

Что принесет год кролика представителям всех знаков зодиака? Гороскоп на 2023 год составила астролог Татьяна Михайленко.

  • Овны

В 2023 году можно задуматься о переезде. В течение всего года у вас будут хорошие шансы получить желаемое. И нужные люди найдутся.

  • Телец

В 2023 году вы будете публичны как никогда. У вас появятся не только поклонники, но и конкуренты. Но вы сможете добиться своего. Не бойтесь отдавать, все скоро вернется к вам.

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  • Близнецы

В течение года события будут быстро меняться, как и вы сами. Обратите внимание на летний период. А в конце года будьте осторожны. Помните, все трансформации во благо.

  • Рак

Следующий год принесет много перемен. Финансовая тема будет очень успешной, особенно март, апрель, октябрь, ноябрь. Личная жизнь принесет сюрпризы.

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  • Лев

В 2023 году вы сможете наверстать утраченное за предыдущий год. Будут новые вызовы, но четкий план и команда единомышленников приведут вас к успеху.

  • Дева

Ставьте перед собой цели, которые определят ваше развитие на ближайшие 5 лет. Многие сменят место жительства или найдут дело своей жизни.

  • Весы

Дайте себе обещание в 2023 году научиться чему-то новому. Не принимайте решение наспех. Год для вас будет очень плавным и спокойным.

  • Скорпион

В 2023 году уделите внимание целям, которые не смогли реализовать раньше. Вас ждут большие проекты, если продумаете все до мелочей.

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  • Стрелец

Приоритетом для вас станет помощь другим. Вы не потеряете ничего, если будете помогать тем, кто в этом нуждается. Прекрасный год для знакомства с новыми друзьями.

  • Козерог

Личное выйдет на первый план. У одиноких козерогов появится близкий человек, а в паре может быть пополнение.

  • Водолей

Оставьте прошлое в прошлом. С чем или кем проститься, решайте сами. В будущее идите с легким сердцем.

  • Рыбы

В 2023 году ждите карьерных взлетов. Удачный весенний и осенний периоды. Но позаботьтесь об отдыхе, вам подойдет экстремальный. Летом уделите внимание финансовым вопросам.

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