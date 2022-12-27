Что принесет год кролика представителям всех знаков зодиака? Гороскоп на 2023 год составила астролог Татьяна Михайленко.
- Овны
В 2023 году можно задуматься о переезде. В течение всего года у вас будут хорошие шансы получить желаемое. И нужные люди найдутся.
- Телец
В 2023 году вы будете публичны как никогда. У вас появятся не только поклонники, но и конкуренты. Но вы сможете добиться своего. Не бойтесь отдавать, все скоро вернется к вам.
- Близнецы
В течение года события будут быстро меняться, как и вы сами. Обратите внимание на летний период. А в конце года будьте осторожны. Помните, все трансформации во благо.
- Рак
Следующий год принесет много перемен. Финансовая тема будет очень успешной, особенно март, апрель, октябрь, ноябрь. Личная жизнь принесет сюрпризы.
- Лев
В 2023 году вы сможете наверстать утраченное за предыдущий год. Будут новые вызовы, но четкий план и команда единомышленников приведут вас к успеху.
- Дева
Ставьте перед собой цели, которые определят ваше развитие на ближайшие 5 лет. Многие сменят место жительства или найдут дело своей жизни.
- Весы
Дайте себе обещание в 2023 году научиться чему-то новому. Не принимайте решение наспех. Год для вас будет очень плавным и спокойным.
- Скорпион
В 2023 году уделите внимание целям, которые не смогли реализовать раньше. Вас ждут большие проекты, если продумаете все до мелочей.
- Стрелец
Приоритетом для вас станет помощь другим. Вы не потеряете ничего, если будете помогать тем, кто в этом нуждается. Прекрасный год для знакомства с новыми друзьями.
- Козерог
Личное выйдет на первый план. У одиноких козерогов появится близкий человек, а в паре может быть пополнение.
- Водолей
Оставьте прошлое в прошлом. С чем или кем проститься, решайте сами. В будущее идите с легким сердцем.
- Рыбы
В 2023 году ждите карьерных взлетов. Удачный весенний и осенний периоды. Но позаботьтесь об отдыхе, вам подойдет экстремальный. Летом уделите внимание финансовым вопросам.