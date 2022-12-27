Что принесет год кролика представителям всех знаков зодиака? Гороскоп на 2023 год составила астролог Татьяна Михайленко.

Овны

В 2023 году можно задуматься о переезде. В течение всего года у вас будут хорошие шансы получить желаемое. И нужные люди найдутся.

Телец

В 2023 году вы будете публичны как никогда. У вас появятся не только поклонники, но и конкуренты. Но вы сможете добиться своего. Не бойтесь отдавать, все скоро вернется к вам.

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Близнецы

В течение года события будут быстро меняться, как и вы сами. Обратите внимание на летний период. А в конце года будьте осторожны. Помните, все трансформации во благо.

Рак

Следующий год принесет много перемен. Финансовая тема будет очень успешной, особенно март, апрель, октябрь, ноябрь. Личная жизнь принесет сюрпризы.

Лев

В 2023 году вы сможете наверстать утраченное за предыдущий год. Будут новые вызовы, но четкий план и команда единомышленников приведут вас к успеху.

Дева

Ставьте перед собой цели, которые определят ваше развитие на ближайшие 5 лет. Многие сменят место жительства или найдут дело своей жизни.

Весы

Дайте себе обещание в 2023 году научиться чему-то новому. Не принимайте решение наспех. Год для вас будет очень плавным и спокойным.

Скорпион

В 2023 году уделите внимание целям, которые не смогли реализовать раньше. Вас ждут большие проекты, если продумаете все до мелочей.

Стрелец

Приоритетом для вас станет помощь другим. Вы не потеряете ничего, если будете помогать тем, кто в этом нуждается. Прекрасный год для знакомства с новыми друзьями.

Козерог

Личное выйдет на первый план. У одиноких козерогов появится близкий человек, а в паре может быть пополнение.

Водолей

Оставьте прошлое в прошлом. С чем или кем проститься, решайте сами. В будущее идите с легким сердцем.

Рыбы

В 2023 году ждите карьерных взлетов. Удачный весенний и осенний периоды. Но позаботьтесь об отдыхе, вам подойдет экстремальный. Летом уделите внимание финансовым вопросам.