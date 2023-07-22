Гороскоп на 23 липня 2023 року попереджає про можливі конфлікти через непорозуміння, особливо з батьками, авторитетами, владою. Намагайтеся висловлювати свої думки максимально чітко та перепитувати, чи правильно ви зрозуміли інших.

За прогнозом університету Нікіфорових, може відчуватися менше сил, ніж зазвичай, тому активного відпочинку не варто планувати. Чудово буде спокійно погуляти на природі, на свіжому повітрі, вбираючи промінчики сонця, якщо погода дозволяє.

23 липня Венера стає ретроградною та пробуде в такому стані до 4 вересня. У цей час може виникати більше питань в стосунках. Можливо нагадають про себе партнери з минулого.

Також це слушний час для нестандартного прояву себе у творчості та мистецтві.

Згідно з гороскопом на 23.07.2023, у цей день:

можна весь день – одягати новий одяг, обрізати нігті;

несприятливо після 09:14 – стригти волосся;

несприятливо весь день – давати гроші в борг.

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