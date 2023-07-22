Гороскоп на 23 июля 2023 года предупреждает о возможных конфликтах из-за недоразумений, особенно с родителями, авторитетами, властью. Старайтесь выражать свои мысли максимально четко и переспрашивать, правильно ли вы поняли других.

По прогнозу университета Никифоровых, может ощущаться меньше сил, чем обычно, поэтому активного отдыха не стоит планировать. Прекрасно будет спокойно погулять на природе, на свежем воздухе, впитывая лучики солнца, если погода позволяет.

23 июля Венера становится ретроградной и пробудет в таком состоянии до 4 сентября. В это время может возникать больше вопросов в отношениях. Возможно напомнят о себе партнеры из прошлого.

Также это подходящее время для нестандартного проявления себя в творчестве и искусстве.

Согласно гороскопу на 23.07.2023, в этот день:

можно весь день — одевать новую одежду, обрезать ногти;

неблагоприятно после 09:14 — стричь волосы;

неблагоприятно весь день — давать деньги в долг.

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