Гороскоп на 17 лютого 2023 року обіцяє справжній прорив там, де це необхідно. Цьому сприятиме сильна енергетика яскравого дня.

За прогнозами університету Нікіфорових, 17 лютого важливо мати чітке бачення мети, розуміння її значущості. Далі знадобляться рішучість та реальні конкретні дії, а не лише медитація та інші практики.

Створіть чіткий план дій і, використовуючи силу ваших бажань як паливо, йдіть вперед. Спираючись лише на почуття обов’язку та боргу сьогодні нічого досягти не вийде – потрібні пристрасть, захоплення, пристрасне візіонерство майбутнього, сміливість та творчий підхід.

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Згідно з гороскопом на 17.02.2023, у цей день:

сприятливо до 16:57 – стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорожі;

несприятливо весь день – обрізати нігті.

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