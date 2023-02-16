Гороскоп на 17 февраля 2023 года обещает прорыв там, где это будет необходимо. Этому будет способствовать мощная энергетика яркого дня.

Согласно прогнозу университета Никифоровых, 17 февраля важно иметь четкое видение цели, понимание ее значимости. Далее потребуется решительность и реальные конкретные действия, а не только медитация и другие практики.

Создайте четкий план действий и, используя силу ваших желаний в качестве топлива, идите вперед. Опираясь только на чувство долга, сегодня ничего добиться не получится – нужны страсть, восхищение, страстное визионерство будущего, смелость и творческий подход.

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Согласно гороскопу на 17.02.2023, в этот день:

благоприятно до 16:57 – стричь волосы, одевать новую одежду, начинать путешествия;

неблагоприятно весь день – обрезать ногти.

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