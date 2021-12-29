2 січня 2022 року о 20.36 за київським часом українці зможуть спостерігати Молодий місяць. Ця фаза Місяця з давніх-давен вважається дуже важливим днем ​​для всіх людей і значно впливає на кожен знак зодіаку. Сам Місяць розташовується між Землею та Сонцем приблизно на одній прямій з ними.

У цей день багато представників різних релігій проводять свої обряди і підносять молитви, щоб весь наступний місяць пройшов благополучно, адже саме Молодик вважається першою місячною добою.

Учасник Битви екстрасенсів Олександр Контаністов склав таро-прогноз для знаків зодіаку на Молодик (2 січня 2022 року).

Овен

Для знака зодіаку Овен Молодик буде чудовим днем, щоб вирушити в подорож. Різноманітні поїздки принесуть вам радість, причому вони повинні пройти з мінімальними для вас витратами.

Хороший день для зустрічей з друзями, при цьому вам можуть допомогти та порадити ідеї для вашого подальшого розвитку в матеріальному плані, і щодо всього, що пов’язано з вашою роботою та новими проектами.

Єдиним негативним аспектом цього дня можуть стати хвороби очей, особливо для тих, хто має проблеми із зором.

Телець

Тельцям у цей день потрібно бути максимально акуратними та берегти себе від застудних захворювань. Також не дуже сприятливий день для різного роду фінансових вкладень, адже згодом ці вкладення можуть завдати збитків.

Молодий місяць вам краще провести в домашньому затишку зі своїми рідними та близькими людьми.

Близнюки

Близнюків у цей день можуть хвилювати спогади про минуле, про прожитий досвід, здебільшого негативний. Слід відпустити все своє минуле та подумати про сьогодення, побудувати плани на своє найближче майбутнє, зайнятися питанням виховання дітей та доглядом за своїми близькими людьми.

Рак

Знаку зодіаку Рак варто утриматися від тривалих поїздок чи перельотів, стежити за своїм тиском і здоров’ям загалом.

Цього дня вас можуть хвилювати питання, пов’язані з вашими близькими людьми, рішення та справи, пов’язані з квартирними питаннями й документами. Намагайтеся провести цей день максимально без нервових ситуацій.

Лев

Сприятливий день для знака зодіаку Лев щодо фінансів та вирішення питань з бізнесу (2-3 січня).

Більше того, якщо у вас є друга половинка, варто дослухатися до неї, адже вам можуть дати в ці дні дуже важливі поради, які в позитивному ключі вплинуть на подальший розвиток вашої справи.

У цей день вам краще не зловживати алкоголем, адже ви можете пропустити дуже важливий момент і пораду для вас.

Діва

На вас у ці дні можуть бути образи, особливо з боку ваших батьків через брак уваги до них. Подбайте про їхнє здоров’я, відвідайте рідних з невеликими подарунками, чи просто приділіть свою увагу та турботу.

Також вам порада не сваритися через дрібниці зі своєю другою половинкою, особливо в цей день, адже незначні непорозуміння можуть призвести до досить серйозної сварки.

Терези

Терезам цього дня краще не навантажувати себе фізичною роботою, є ризик розтягувань і травм. Також будьте обережними у своїх висловлюваннях. Ваші жарти можуть не зрозуміти близькі та образитися на вас. Ідеальний день для звичайного й не активного відпочинку.

Скорпіон

Скорпіонам слід бути обережними на дорогах, і це стосується не лише тих, хто перебуває за кермом. У цей день вам можуть дарувати подарунки абсолютно несподівані для вас люди, причому робити це будуть від щирого серця – це може вас здивувати.

Також уникайте ситуацій, пов’язаних із ревнощами з боку вашого партнера.

Стрілець

У цей і наступні кілька днів ви можете викрити своїх партнерів у шахрайстві, особливо актуально це для людей, які мають свою справу і бізнес-партнерів.

Також вам варто бути акуратними у складанні різноманітних документів і ретельно все перевіряти ще раз. Цього дня вам краще відкласти життєво важливі рішення на середину наступного тижня.

Козеріг

Для Козерога цей день – період свят, несподіваних подарунків та зустрічей. Оскільки Місяць у цю дату буде саме в сузір’ї Козерога – події можуть повернутися в несподіваному ключі, все залежатиме від вашого настрою.

Якщо ваш настрій буде не дуже добрим, Місяць у вашому сузір’ї лише посилить ваш стан і ви можете загнати самі себе в депресію. Якщо ж ваш настрій буде позитивним, то перший місячний день допоможе вам почуватися ще краще.

Водолій

Для Водолія гарний день для активного відпочинку, поїздок до рідних і родичів. Перша місячна доба повинна вам подарувати заряд бадьорості, на наступний тиждень вам його має вистачити, щоб виконати всі свої справи.

Порада вам – не відкладати свої справи на потім, адже тиждень для вас буде найбільш сприятливим для вирішення всіх ваших проблем і питань у роботі.

Риби

Цей і наступні два дні для знака зодіаку Риби не дуже вдалі у плані роботи. Можливий обман і деякі недомовки з боку начальства щодо вас.

Будьте в ці дні максимально акуратними з коштами, ретельно все перевіряйте, це стосується і будь-яких документів. Якщо в ці дні намічатимете поїздки до родичів – вони пройдуть успішно і продуктивно.