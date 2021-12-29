2 января 2022 года в 20.36 по киевскому времени украинцы смогут наблюдать Новолуние. Эта фаза Луны издревле считается очень важным днем для всех людей и значительно влияет на каждый знак зодиака. Сама Луна находится между Землей и Солнцем приблизительно на одной прямой с ними.

В этот день многие представители разных религий проводят свои обряды и возносят молитвы, чтобы весь предстоящий месяц прошел благополучно, ведь именно Новолуние считается первыми лунными сутками.

Участник Битвы экстрасенсов Александр Контанистов составил таро-прогноз для знаков зодиака на Новолуние (2 января 2022 года).

Овен

Для знака зодиака Овен Новолуние будет прекрасным днем, чтобы отправиться в путешествие. Разного рода поездки принесут вам радость, причем пройти они должны с минимальными для вас затратами.

Хороший день для встреч с друзьями, при этом вам могут помочь и посоветовать идеи для вашего дальнейшего развития в материальном плане, и насчет всего, что связано с вашей работой и новыми проектами.

Единственным негативным аспектом этого дня могут стать болезни глаз, особенно для тех, у кого проблемы со зрением.

Телец

Тельцам в этот день нужно быть максимально аккуратными и беречь себя от простудных заболеваний. Также не очень благоприятный день для разного рода финансовых вложений, ведь впоследствии эти вложения могут принести убытки.

Новолуние вам лучше провести в домашнем уюте со своими родными и близкими людьми.

Близнецы

Близнецов в этот день могут волновать воспоминания о прошлом, о прожитом опыте, в основном негативном. Следует отпустить все свое прошлое и подумать о настоящем, построить планы на свое ближайшее будущее, заняться вопросом воспитания детей и уходом за своими близкими людьми.

Рак

Знаку зодиака Рак стоит удержаться от длительных поездок либо перелетов, следить за своим давлением и здоровьем в целом.

В этот день вас могут волновать вопросы, связанные с вашими близкими людьми, решения и дела, связанные с квартирными вопросами и документами. Постарайтесь провести этот день максимально без нервных ситуаций.

Лев

Благоприятный день для знака зодиака Лев в плане финансов и решения вопросов по бизнесу (2-3 января).

Более того, если у вас есть вторая половинка, стоит прислушаться к ней, ведь вам могут дать в эти дни очень важные советы, которые в позитивном ключе повлияют на дальнейшее развитие вашего дела.

В этот день вам лучше не злоупотреблять алкоголем, ведь вы можете упустить очень важный момент и совет для вас.

Дева

На вас в эти дни могут быть обиды, особенно со стороны ваших родителей из-за недостатка внимания к ним. Побеспокойтесь о их здоровье, навестите родных с небольшими подарками, либо просто уделите свое внимание и заботу.

Также вам совет не ссориться по пустякам со своей второй половинкой, особенно в этот день, ведь незначительное недопонимание может привести к довольно серьезной ссоре.

Весы

Весам в этот день лучше не нагружать себя физической работой, есть риск растяжений и травм. Также будьте аккуратными в своих словах и высказываниях. Ваши шутки могут не понять близкие и обидеться на вас. Идеальный день для обычного и не активного отдыха.

Скорпион

Скорпионам следует быть аккуратными на дорогах, и это касается не только тех, кто находится за рулем. В этот день вам могут дарить подарки совершенно неожиданные для вас люди, причем делать это будут от всего сердца – это может вас удивить.

Также избегайте ситуаций, связанных с ревностью со стороны вашего партнера.

Стрелец

В этот и последующие пару дней вы можете уличить своих партнеров в мошенничестве, особенно актуально это для людей, которые имеют свое дело и у которых есть бизнес-партнеры.

Также вам стоит быть аккуратными в составлении разного рода документов и тщательно все перепроверять. В этот день вам лучше отложить жизненно важные решения на середину следующей недели.

Козерог

Для Козерога этот день — период праздников, неожиданных подарков и встреч. Поскольку Луна в эту дату будет именно в созвездии Козерога — события могут повернуться в неожиданном ключе, все будет зависеть от вашего настроя.

Если ваше настроение будет не очень хорошим, Луна в вашем созвездии только усугубит ваше состояние и вы можете загнать сами себя в депрессию. Если же ваш настрой будет позитивным, то первый лунный день поможет вам чувствовать себя еще лучше.

Водолей

Для Водолея хороший день для активного отдыха, поездок к родным и родственникам. Первые лунные сутки должны вам подарить заряд бодрости, на всю следующую неделю вам должно хватить этого заряда, чтобы выполнить все свои дела.

Совет вам — не откладывать свои дела на потом, ведь неделя для вас будет наиболее благоприятная для решения всех ваших проблем и вопросов по работе.

Рыбы

Этот и последующие два дня для знака зодиака Рыбы не очень удачные в плане работы. Возможен обман и некоторые недомолвки со стороны начальства по отношению к вам.

Будьте в эти дни максимально аккуратными с денежными средствами, тщательно все проверяйте, это же касается и любого рода документов. Если в эти дни будете намечать поездки к родственникам — они пройдут успешно и продуктивно.