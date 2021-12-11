Учасниця Битви екстрасенсів на СТБ Дар’я Постнікова назвала топ-5 найнебезпечніших знаків зодіаку.

Перше місце у рейтингу екстрасенсу посідають Близнюки.

Близнюкам подобається добиватися свого і якщо щось йде не за їхнім планом, вони стають дратівливими та погано контролюють себе.

Власники цього знака надзвичайно наполегливі люди, але іноді ця напористість виходить за рамки і, зрештою, вони стають дуже агресивними та непередбачуваними.

Найчастіше Близнюки використовують агресію як таку собі стратегію. Їм все одно, хто може постраждати в цьому процесі і із завидною завзятістю йдуть по головах. Не варто недооцінювати їх у гніві, вони талановиті маніпулятори і можуть легко налаштувати проти вас навіть найближчих людей.

Друге місце дісталося Скорпіонам.

Скорпіони дуже емоційні, але проблема в тому, що вони не завжди можуть адекватно висловити свої емоції, справжні почуття можуть залишатися пригніченими доти, доки вирвуться назовні з руйнівною силою.

Вони ревниві та мстиві, можуть стримувати ці душевні переживання деякий час, але тим страшніші наслідки.

Якщо вам “пощастило” перейти дорогу Скорпіону, то на пощаду чекати не варто. Вони не з тих, хто страждатиме наодинці, вони докладуть усіх зусиль, щоб отруїти життя кривднику.

Власники цього знака зроблять все красиво, так що не дивуйтеся пізньому дзвінку з невідомого номера та не двозначному реченню – Я хочу зіграти з тобою в одну гру.

Третє місце у рейтингу найнебезпечніших знаків зодіаку дістається Левам.

Не останнє місце серед небезпечних знаків зодіаку посідають войовничі Леви. Надлишок вогню та природжені лідерські якості дуже часто штовхають їх у відкрите протистояння з тими, хто на їхню думку наважився зазіхнути на місце під сонцем.

Леви керуються правилом, що на війні всі засоби хороші та не посоромляться вдатися до насильства, якщо вважатимуть його виправданим.

Найчастіше їм властива завищена самооцінка та гіпертрофоване почуття власної гідності, тому якщо хтось чи щось стане на шляху, вони діятимуть агресивно. Але є й хороша новина – якщо Лев бачить у вас суперника та загрозу, значить ви на вірному шляху до того, щоб стати королем життя.

Стрільці посідають четверте місце.

Товариська й емоційна залученість Стрільців часто переростає у щось менш приємне. Деколи навіть тактовне зауваження про дотримання особистих кордонів може призвести представників цього знака зодіаку до сказу.

Небезпека конфлікту зі Стрільцем полягає, по-перше – у його суперздатності максимально включитися в будь-яку ситуацію, хоче він того чи ні. По-друге – обов’язково довести справу до логічного завершення. Він не вміє зупинятися, у тому числі коли йдеться про з’ясування стосунків.

Спонтанні спалахи гніву, властиві Стрільцям можуть призвести до трагічної розв’язки навіть найбанальнішого побутового конфлікту.

І останнє п’яте місце посідають Козероги.

Зовні спокійні та врівноважені Козерога в останню чергу можуть викликати у вас відчуття небезпеки, але, як відомо, зовнішність оманлива.

Якщо зовні – суворий фасад, то всередині у них бомба з годинниковим механізмом. Можливо, Козеріг ніколи не вступить із вами в прямий конфлікт, але будьте певні, щоразу перед сном він прокручуватиме різні варіанти помсти і не дай Боже, якщо йому представиться зручний момент.

Коли хтось спричиняє Козерогам біль, вони рідко прощають, а щоб заспокоїти їх, часто недостатньо вибачень. Для власника цього знака немає золотої середини – якщо він справді розлютиться, то викладеться на повну у своєму пориві.

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