Гороскоп на 19 жовтня 2023 року попереджає про проходження емоційного піку, тож поступово усіх навколо почне відпускати. Але з особливою увагою варто стежити за сказаними словами та їхньою інтонацією, щоб не поранити інших. Може прилітати відлуння подій із минулого.

Якщо до вас у цей день прийдуть за порадою, то дайте її, наголосивши, що це лише ваша думка, без очікування її точного виконання запитувачем. Якщо вам самим складно, гарний час, щоби попросити поради у людини, якій довіряєте.

За прогнозом університету Нікіфорових, 19 жовтня – гарний момент для духовної практики, читань молитов і мантр. Також це чудовий час для вивчення знань, що лежать поза межами сучасної точної науки.

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Згідно з гороскопом на 19.10.2023, у цей день несприятливо:

обрізати нігті та стригти волосся;

одягати новий одяг;

розпочинати подорож.

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