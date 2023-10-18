Гороскоп на 19 октября 2023 года предупреждает о прохождении эмоционального пика, но постепенно окружающих начнет отпускать. Но с особым вниманием стоит следить за сказанными словами и их интонацией, чтобы не ранить других. Могут прилетать отголоски событий из прошлого.

Если к вам в этот день придут за советом, то дайте его, подчеркнув, что это лишь ваша точка зрения, без ожидания ее точного выполнения спрашивающим. Если вам самим сложно, хорошее время, чтобы попросить совета у человека, которому доверяете.

По прогнозу университета Никифоровых, 19 октября — хороший момент для духовной практики, чтения молитв и мантр. Также это отличное время для изучения знаний, лежащих за пределами современной точной науки.

Сейчас смотрят

Согласно гороскопу на 19.10.2023, в этот день неблагоприятно:

обрезать ногти и стричь волосы;

надевать новую одежду;

начинать путешествие.

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2023 года

Финансовый гороскоп на 2023 год

Любовный гороскоп на 2023 год