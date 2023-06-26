Гороскоп на 27 червня 2023 року радить займатися рутинним і повсякденним, натомість виключити нові починання та ухвалення важливих рішень. Можна продовжувати здійснювати розпочате раніше.

За прогнозом університету Нікіфорових, існує ризик травм, нещасних випадків, пожеж, особливо по обіді. Будьте обережні на вулиці незалежно від того, за кермом ви чи пішки, не залишайте без нагляду запалені свічки, включені праски тощо.

Протягом дня буде підвищений рівень агресії та аутоагресії. Проживайте емоції через тіло, даючи йому фізичне навантаження у вигляді спорту, ходьби або домашніх справ у швидкому темпі, щоб знизити цей вплив.

Згідно з гороскопом на 27.06.2023, цього дня:

можна – віддавати борги, розпочинати лікування;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на липень 2023 року

Фінансовий гороскоп на 2023 рік

Любовний гороскоп на 2023 рік