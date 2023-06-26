Гороскоп на 27 июня 2023 года советует заниматься рутинным и повседневным, а также исключить новые начинания и принятие важных решений. Можно продолжать осуществлять начатое ранее.

По прогнозу университета Никифоровых, существует риск травм, несчастных случаев, возгорания, особенно после обеда. Будьте осторожны на улице независимо от того, за рулем вы или пешком, не оставляйте без присмотра зажженные свечи, включенные утюги и тому подобное.

В течение дня будет повышенный уровень агрессии и аутоагрессии. Проживайте эмоции через тело, давая ему физическую нагрузку в виде спорта, ходьбы или домашних дел в быстром темпе, чтобы снизить это влияние.

Согласно гороскопу на 27.06.2023, в этот день:

можно — отдавать долги, начинать лечение;

неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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