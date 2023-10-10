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Солодко не буде, зважуйте кожне слово: гороскоп на 11 жовтня 2023 року

10 Жовтня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 11 жовтня радить дозволити собі спочатку неквапливість і поважність у справах. А уже потім, набравшись сил, а точніше переконавши себе у неминучості та необхідності виконання задуманого, поринути з головою у роботу та справи.

За прогнозом університету Нікіфорових, 11 жовтня – чудовий час для переговорів, якщо вам потрібно відстояти свою точку зору.

Майте на увазі, що спілкування не буде солодким і приємним. Зважуйте слова, перш ніж відпустити їх на волю.

Можливі приємні знайомства, які пізніше можуть призвести якщо не до стосунків, то до дружби та взаємовигідної співпраці. За три дні відбудеться затемнення – важливі справи краще відкласти.

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Згідно з гороскопом на 11.10.2023, у цей день:

  • сприятливо – благодійність;
  • несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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