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Сладко не будет, взвешивайте каждое слово: гороскоп на 11 октября 2023 года

10 октября 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 11 октября советует позволить себе сначала неторопливость и серьезность в делах. А уже потом, набравшись сил, а точнее убедив себя в неизбежности и необходимости выполнения задуманного, окунуться с головой в работу и дела.

По прогнозу университета Никифоровых, 11 октября — отличное время для переговоров, если вам нужно отстоять свою точку зрения.

Имейте в виду, что общение не будет сладким и приятным. Взвешивайте слова, прежде чем отпустить их на волю.

Возможны приятные знакомства, которые позже могут привести если не к отношениям, то к дружбе и взаимовыгодному сотрудничеству. Через три дня произойдет затмение — важные дела лучше отложить.

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Согласно гороскопу на 11.10.2023, в этот день:

  • благоприятно — благотворительность;
  • неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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