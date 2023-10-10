Гороскоп на 11 октября советует позволить себе сначала неторопливость и серьезность в делах. А уже потом, набравшись сил, а точнее убедив себя в неизбежности и необходимости выполнения задуманного, окунуться с головой в работу и дела.

По прогнозу университета Никифоровых, 11 октября — отличное время для переговоров, если вам нужно отстоять свою точку зрения.

Имейте в виду, что общение не будет сладким и приятным. Взвешивайте слова, прежде чем отпустить их на волю.

Возможны приятные знакомства, которые позже могут привести если не к отношениям, то к дружбе и взаимовыгодному сотрудничеству. Через три дня произойдет затмение — важные дела лучше отложить.

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Согласно гороскопу на 11.10.2023, в этот день:

благоприятно — благотворительность;

неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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