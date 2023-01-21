Гороскоп на 22 січня 2023 року радить ділитися своїми переживаннями. Але не з метою поскаржитися, а з метою отримати пораду – можна почути щось справді слушне. В інший бік це також працює – добре вислуховувати інших, можна отримати власні інсайти.

За прогнозом університету Нікіфорових, 22 січня Всесвіт може стати нашим листоношею – поставте йому запитання та прислухайтеся до відповідей через слова людей, уривки з пісень, відео тощо.

Прекрасний момент, щоб зустрітися з друзями, зібрати велику компанію з тих, з ким ви постійно спілкуєтеся, і навіть тих, хто випав із вашого кола.

Сьогодні Венера переходить до знаку Водолія, тож можуть бути складнощі у сферах кохання та романтики. Тепер до 15 лютого у стосунках буде хотітись чогось більшого: спільних ідей, прагнень, бачення майбутнього.

Зараз дивляться У такі дні особливо важливо знаходити час для глибоких розмов із коханими та близькими, це може поглибити ваші стосунки та відкрити рідних з нового боку. Прекрасний час для того, щоб послужити тим, кого ви любите. Згідно з гороскопом на 22.01.2023, у цей день: можна – розпочинати подорож;

сприятливо – почати співпрацю із психологом або отримати хоча б разову консультацію. Гороскоп для всіх знаків зодіаку на січень 2023 Фінансовий гороскоп на 2023 рік Любовний гороскоп на 2023 рік

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