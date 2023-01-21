Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Эксклюзив Астрологія

Слушайте подсказки Вселенной: гороскоп на 22 января 2023 года

21 января 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 22 января 2023 года советует делиться своими переживаниями. Но не с целью пожаловаться, а с целью получить совет – можно услышать что-то действительно полезное. В другую сторону это тоже работает – хорошо выслушивать других, можно получить собственные инсайты.

Согласно прогнозу университета Никифоровых, 22 января Вселенная может стать нашим почтальоном – задайте ей вопрос и прислушайтесь к ответам через слова людей, отрывки из песен, видео и т.д.

Прекрасный момент, чтобы встретиться с друзьями, собрать большую компанию из тех, с кем вы постоянно общаетесь, и даже выпавших из вашего круга.

Сегодня Венера переходит к знаку Водолея, так что могут быть сложности в сферах любви и романтики. Теперь до 15 февраля в отношениях будет хотеться чего-нибудь большего: общих идей, стремлений, видения будущего.

Сейчас смотрят

В такие дни особенно важно находить время для глубоких разговоров с любимыми и близкими, это может углубить ваши отношения и открыть родных с новой стороны. Прекрасное время для того, чтобы служить тем, кого вы любите.

Согласно гороскопу на 22.01.2023, в этот день:

  • можно – начинать путешествие;
  • благоприятно – начать сотрудничество с психологом или получить хотя бы разовую консультацию.

Гороскоп для всех знаков зодиака на январь 2023

Финансовый гороскоп на 2023 год

Любовный гороскоп на 2023 год

Теги
Гороскоп
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь