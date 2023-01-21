Гороскоп на 22 января 2023 года советует делиться своими переживаниями. Но не с целью пожаловаться, а с целью получить совет – можно услышать что-то действительно полезное. В другую сторону это тоже работает – хорошо выслушивать других, можно получить собственные инсайты.

Согласно прогнозу университета Никифоровых, 22 января Вселенная может стать нашим почтальоном – задайте ей вопрос и прислушайтесь к ответам через слова людей, отрывки из песен, видео и т.д.

Прекрасный момент, чтобы встретиться с друзьями, собрать большую компанию из тех, с кем вы постоянно общаетесь, и даже выпавших из вашего круга.

Сегодня Венера переходит к знаку Водолея, так что могут быть сложности в сферах любви и романтики. Теперь до 15 февраля в отношениях будет хотеться чего-нибудь большего: общих идей, стремлений, видения будущего.

Сейчас смотрят В такие дни особенно важно находить время для глубоких разговоров с любимыми и близкими, это может углубить ваши отношения и открыть родных с новой стороны. Прекрасное время для того, чтобы служить тем, кого вы любите. Согласно гороскопу на 22.01.2023, в этот день: можно – начинать путешествие;

благоприятно – начать сотрудничество с психологом или получить хотя бы разовую консультацию. Гороскоп для всех знаков зодиака на январь 2023 Финансовый гороскоп на 2023 год Любовный гороскоп на 2023 год

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