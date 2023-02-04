Гороскоп на 5 лютого 2023 року обіцяє емоційно непростий день, коли можуть чергуватися сплески радості та смутку. Пам’ятайте, що це не назавжди і не обов’язково свідчить про справжній стан речей.

За прогнозом університету Нікіфорових, завдяки підвищеному контакту з інтуїцією, сьогодні можна відчувати глибше і більше звичайного — тонкі відчуття цього дня особливо розкриватимуться. Хороший момент для вивчення астрології, нумерології, езотерики, різноманітних глибоких досліджень, в тому числі й наукових.

Крім цього, 5 лютого – сприятливий час для роботи з Родом, особливо з його жіночою частиною. Добре запалити свічку, попрацювати з негативними програмами, попросити благословення предків, помолитися за тих, хто був перед нами.

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Згідно з гороскопом на 05.02.2023, у цей день:

сприятливо – розпочинати лікування;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, починати подорож, одягати новий одяг.

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