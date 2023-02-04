Гороскоп на 5 февраля 2023 года обещает эмоционально непростой день, когда могут чередоваться всплески радости и печали. Помните, что это не навсегда и не обязательно свидетельствует об истинном положении вещей.

Согласно прогнозу университета Никифоровых, благодаря повышенному контакту с интуицией, сегодня можно испытывать глубже и больше обычного — тонкие ощущения в этот день будут особенно раскрываться. Хороший момент для изучения астрологии, нумерологии, эзотерики, глубоких исследований, в том числе и научных.

Кроме этого, 5 февраля – благоприятное время для работы с Родом, особенно с его женской частью. Хорошо зажечь свечу, поработать с отрицательными программами, попросить благословения предков, помолиться за тех, кто был перед нами.

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