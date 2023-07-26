Гороскоп на 27 липня 2023 року попереджає: якщо у вас є зафіксовані плани та цілі, то до 13:17 добре зазирнути в них і викреслити те, що вже не актуально. Після цього має сенс дописати або прописати нові.

За прогнозом університету Нікіфорових, до вечора може виникнути внутрішнє занепокоєння, загалом підвищиться рівень дратівливості. Водночас зберігається тенденція її не помічати, придушувати невдоволення. Спочатку це вдаватиметься легко, але в результаті внутрішня напруга все одно прорветься назовні. Краще одразу спокійно пояснювати, що вам не подобається.

Слова сьогодні мають велику силу, можна через них передати важливі знання або ваші особисті важливі бажання, прагнення так, що вони будуть прийняті й почуті.

Згідно з гороскопом на 27.07.2023, цього дня:

сприятливо до 13:17 – віддавати борги, розпочинати лікування;

сприятливо після 13:17 – одягати новий одяг;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, розпочинати подорож.

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