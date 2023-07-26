Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Эксклюзив Астрология

Слова будут иметь большую силу: гороскоп на 27 июля 2023 года

26 июля 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 27 июля 2023 года предупреждает: если у вас есть зафиксированные планы и цели, то до 13:17 хорошо заглянуть в них и вычеркнуть то, что уже не актуально. После этого имеет смысл дописать или прописать новые.

По прогнозу университета Никифоровых, к вечеру может возникнуть внутреннее беспокойство, в целом повысится уровень раздражительности. При этом сохраняется тенденция ее не замечать, подавлять недовольство. Сначала это будет удаваться легко, но в результате внутреннее напряжение все равно прорвется наружу. Лучше сразу спокойно объяснять, что вам не нравится.

Слова сегодня имеют большую силу, можно через них передать важные знания или ваши личные важные желания, стремления так, что они будут приняты и услышаны.

Согласно гороскопу на 27.07.2023, в этот день:

  • благоприятно до 13:17 — отдавать долги, начинать лечение;
  • благоприятно после 13:17 — надевать новую одежду;
  • неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, начинать путешествие.

Гороскоп для всех знаков зодиака на август 2023 года

Финансовый гороскоп на 2023 год

Любовный гороскоп на 2023 год

Теги
Гороскоп
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь