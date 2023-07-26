Гороскоп на 27 июля 2023 года предупреждает: если у вас есть зафиксированные планы и цели, то до 13:17 хорошо заглянуть в них и вычеркнуть то, что уже не актуально. После этого имеет смысл дописать или прописать новые.

По прогнозу университета Никифоровых, к вечеру может возникнуть внутреннее беспокойство, в целом повысится уровень раздражительности. При этом сохраняется тенденция ее не замечать, подавлять недовольство. Сначала это будет удаваться легко, но в результате внутреннее напряжение все равно прорвется наружу. Лучше сразу спокойно объяснять, что вам не нравится.

Слова сегодня имеют большую силу, можно через них передать важные знания или ваши личные важные желания, стремления так, что они будут приняты и услышаны.

Согласно гороскопу на 27.07.2023, в этот день:

благоприятно до 13:17 — отдавать долги, начинать лечение;

благоприятно после 13:17 — надевать новую одежду;

неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, начинать путешествие.

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