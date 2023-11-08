Гороскоп на 9 листопада 2023 року попереджає, що працювати, виконувати свої справи та завдання буде складніше. Люди навколо також можуть діяти абияк. Згадайте вашу головну мету, навіщо ви це робите – це допоможе підвищити продуктивність.

Згадайте про мистецтво маленьких кроків – так часто нам хочеться, щоб вийшло все швидко та одразу, але, як правило, це буває лише у казках. Насправді потрібен послідовний, нехай навіть не стрімкий, але постійний рух уперед.

За прогнозом університету Нікіфорових, це слушний момент подумати, які плани та цілі вам більше не потрібні, та попрощатися з ними, викресливши їх зі своїх записів. Якщо вони у вас не зафіксовані, запишіть, а потім закресліть, поставивши таким чином крапку. Нові цілі поки що ставити не варто.

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Згідно з гороскопом на 09.11.2023, цього дня:

сприятливо – обрізати нігті, одягати новий одяг;

сприятливо з 18:25 – стригти волосся, починати подорож;

несприятливо до 18:25 – давати гроші в борг.

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