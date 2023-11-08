Гороскоп на 9 ноября 2023 года предупреждает, что работать, выполнять свои дела и задачи будет сложнее. Окружающие также могут действовать спустя рукава. Вспомните вашу главную цель, зачем вы это делаете — это поможет повысить продуктивность.
Вспомните об искусстве маленьких шагов — так часто нам хочется, чтобы получилось все быстро и сразу, но, как правило, это бывает только в сказках. На самом деле нужно последовательное, пусть даже не стремительное, но постоянное движение вперед.
По прогнозу университета Никифоровых, это хороший момент подумать, какие планы и цели вам больше не нужны, и попрощаться с ними, вычеркнув их из своих записей. Если они у вас не зафиксированы, запишите, а затем зачеркните, таким образом поставив точку. Новые цели пока что ставить не стоит.
Согласно гороскопу на 09.11.2023, в этот день:
- благоприятно — обрезать ногти, надевать новую одежду;
- благоприятно с 18:25 — стричь волосы, начинать путешествие;
- неблагоприятно до 18:25 — давать деньги в долг.
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