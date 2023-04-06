Гороскоп на 7 квітня 2023 року радить бути обачними в бізнесі. Під час значущих покупок і грошових операцій можуть бути складності або навіть елементи несподіваного шахрайства. Не соромтеся перепитувати, уточнювати, перевіряти, радитися із близькими та спеціалістами.

За прогнозом університету Нікіфорових, 7 квітня добре спробувати щось нове, те, що давно уже хотіли. Хороший момент для перших і не перших побачень, але без надмірних очікувань і побудови планів. Можливий прекрасний подальший розвиток, проте на все потрібен час.

Зустріньтеся з друзями, сходіть у кіно чи подивіться фільм удома – час сприяє спілкуванню, хоча можуть бути й непорозуміння. Чітко висловлюйте свої думки та не додумуйте за інших.

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Згідно з гороскопом на 07.04.2023, у цей день:

сприятливо – стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож;

несприятливо – обрізати нігті, давати гроші в борг.

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