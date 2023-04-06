Гороскоп на 7 апреля 2023 года советует быть осмотрительными в бизнесе. Во время значимых покупок и денежных операций могут быть сложности или даже элементы неожиданного мошенничества. Не стесняйтесь переспрашивать, уточнять, проверять, советоваться с близкими и специалистами.

По прогнозу университета Никифоровых, 7 апреля хорошо попробовать что-то новое, то, что давно уже хотели. Хороший момент для первых и не первых свиданий, но без чрезмерных ожиданий и построения планов. Возможно прекрасное дальнейшее развитие, однако на все нужно время.

Встретьтесь с друзьями, сходите в кино или посмотрите фильм дома — время способствует общению, хотя могут быть и недоразумения. Четко выражайте свои мысли и не додумывайте за других.

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Согласно гороскопу на 07.04.2023, в этот день:

благоприятно — стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие;

неблагоприятно — обрезать ногти, давать деньги в долг.

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