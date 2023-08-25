Гороскоп на 26 серпня 2023 року попереджає про різку енергетику дня, яка не сприяє матеріальним починанням. Відпочиньте після робочого тижня, знайдіть час для вивчення вищих знань, саморозвитку.

За прогнозом університету Нікіфорових, 26 серпня варто навести лад і затишок вдома.

Варто дістатися до найдальших куточків, наприклад відсунути диван, зазирнути під або на шафи в кухні та протерти там пилюку.

Добре знайти можливість поспілкуватися зі старшими родичами, зателефонувати їм або зустрітися з вашими бабусями та дідусями, якщо вони ще живі, або допомогти людині похилого віку на вулиці, в магазині.

Згідно з гороскопом на 26.08.2023, цього дня несприятливо:

обрізати нігті та стригти волосся;

одягати новий одяг;

розпочинати подорож.

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