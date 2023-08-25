Гороскоп на 26 августа 2023 года предупреждает о резкой энергетике дня, которая не способствует материальным начинаниям. Отдохните после рабочей недели, найдите время для изучения высших знаний, саморазвития.

По прогнозу университета Никифоровых, 26 августа стоит навести порядок и уют дома.

Стоит добраться до самых дальних уголков, например отодвинуть диван, заглянуть под шкафы на кухне и протереть там пыль.

Хорошо найти возможность пообщаться со старшими родственниками, позвонить им или встретиться с вашими бабушками и дедушками, если они еще живы, или помочь пожилому человеку на улице, в магазине.

Согласно гороскопу на 26.08.2023, в этот день неблагоприятно:

обрезать ногти и стричь волосы;

надевать новую одежду;

начинать путешествие.

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