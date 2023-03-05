Гороскоп на 6 березня 2023 року попереджає про жорсткі енергії дня, які не підтримують старт нового та закладання фундаменту для важливого.
У другій половині дня енергії буде особливо багато, тож не завжди буде легко дати їй раду. Емоційно буде непросто, зростає ризик сварок і конфліктів.
За прогнозом університету Нікіфорових, протягом усього дня напрочуд сприятливий час для родових практик, особливо по 12:47. Згадайте про ваших предків, прочитайте мантри та молитви за них, запаліть свічку, особливо за жіноче крило роду.
Згідно з гороскопом на 06.03.2023, у цей день:
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- сприятливо до 12:47 – віддавати борг, розпочинати лікування;
- несприятливо весь день – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.
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