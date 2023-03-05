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Риск конфликтов возрастает: гороскоп на 6 марта 2023 года

5 марта 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 6 марта 2023 года предупреждает о жестких энергиях дня, которые не поддерживают старт нового и закладки фундамента для важного.

Во второй половине дня энергии будет особенно много, так что не всегда будет легко с ней справиться. Эмоционально будет непросто, возрастает риск ссор и конфликтов.

По прогнозу университета Никифоровых, в течение всего дня удивительно благоприятное время для родовых практик, особенно по 12:47. Вспомните о ваших предках, прочитайте мантры и молитвы за них, зажгите свечу, особенно за женское крыло рода.

Согласно гороскопу на 06.03.2023, в этот день:

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  • благоприятно до 12:47 — отдавать долг, начинать лечение;
  • неблагоприятно весь день — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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