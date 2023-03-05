Гороскоп на 6 марта 2023 года предупреждает о жестких энергиях дня, которые не поддерживают старт нового и закладки фундамента для важного.
Во второй половине дня энергии будет особенно много, так что не всегда будет легко с ней справиться. Эмоционально будет непросто, возрастает риск ссор и конфликтов.
По прогнозу университета Никифоровых, в течение всего дня удивительно благоприятное время для родовых практик, особенно по 12:47. Вспомните о ваших предках, прочитайте мантры и молитвы за них, зажгите свечу, особенно за женское крыло рода.
Согласно гороскопу на 06.03.2023, в этот день:
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- благоприятно до 12:47 — отдавать долг, начинать лечение;
- неблагоприятно весь день — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.
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