Гороскоп на 17 січня 2023 року попереджає про перепади настрою і сил.

Емоційна чутливість зростає – навіть невеликі невдачі або зміни у планах можуть відчутно засмутити. Звичайно, найкращий вихід – не прив’язуватися до того, що відбувається, але цього не завжди легко досягти.

За прогнозом університету Нікіфорових, 17 січня добре ретельно попрацювати, бути діяльними та підключити фізичну активність. Якщо спорт – це не про вас, то зробіть додатково якусь хатню роботу або пройдіться пішки більше, ніж звичайно.

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Згідно з гороскопом на 17.01.2023, якісь нові та важливі проекти сьогодні не варто запускати, а ось буденні справи та рутина можуть піти на ура – ​​можна розгребти накопичене.

17 січня Сатурн змінює знак, переміщаючись із Козерога у сузір’я Водолія. Це сильне і сприятливе положення для планети, її власний знак. Зараз ми можемо очікувати, що в наше життя і світ будуть приходити нові ідеї та можливості.

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