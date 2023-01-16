Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Ексклюзив Астрологія

Рутина піде на ура: гороскоп на 17 січня 2023 року

16 Січня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 17 січня 2023 року попереджає про перепади настрою і сил.

Емоційна чутливість зростає – навіть невеликі невдачі або зміни у планах можуть відчутно засмутити. Звичайно, найкращий вихід – не прив’язуватися до того, що відбувається, але цього не завжди легко досягти.

За прогнозом університету Нікіфорових, 17 січня добре ретельно попрацювати, бути діяльними та підключити фізичну активність. Якщо спорт – це не про вас, то зробіть додатково якусь хатню роботу або пройдіться пішки більше, ніж звичайно.

Зараз дивляться

Згідно з гороскопом на 17.01.2023, якісь нові та важливі проекти сьогодні не варто запускати, а ось буденні справи та рутина можуть піти на ура – ​​можна розгребти накопичене.

17 січня Сатурн змінює знак, переміщаючись із Козерога у сузір’я Водолія. Це сильне і сприятливе положення для планети, її власний знак. Зараз ми можемо очікувати, що в наше життя і світ будуть приходити нові ідеї та можливості.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на січень 2023

Фінансовий гороскоп на 2023 рік

Любовний гороскоп на 2023 рік 

Теги
Гороскоп
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь