Гороскоп на 17 января 2023 года предупреждает о перепадах настроения и сил.

Эмоциональная чувствительность растет – даже небольшие неудачи или изменения в планах могут ощутимо огорчить. Конечно, самый лучший выход – не привязываться к происходящему, но этого не всегда легко достичь.

Согласно прогнозу университета Никифоровых, 17 января хорошо тщательно поработать, быть деятельными и подключить физическую активность. Если спорт – это не о вас, то сделайте дополнительно какую-нибудь домашнюю работу или пройдитесь пешком больше обычного.

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Согласно гороскопу на 17.01.2023, какие-то новые и важные проекты сегодня не стоит запускать, а вот обыденные дела и рутина могут пойти на ура – можно разгрести накопленное.

17 января Сатурн сменяет знак, перемещаясь из Козерога в созвездие Водолея. Это сильное и благоприятное положение планеты, ее собственный знак. Теперь мы можем ожидать, что в нашу жизнь и мир будут приходить новые идеи и возможности.

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