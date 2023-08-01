Гороскоп на 2 серпня 2023 року попереджає про активну трудову діяльність, особливо приділяючи увагу до монотонного та структурного, ведення переговорів, нетворкінгу, комунікацій та спілкування.

Розширюйте своє коло спілкування, знайомтеся з новими людьми, дізнавайтеся ближче за своїх колег і сусідів.

За прогнозом університету Нікіфорових, є тенденція до емоційності та смутку, переживань і пережовування минулого, особливо зранку.

У першій половині дня небесна канцелярія відповідає на наші запитання в аудіоформаті. Поставте Всесвіту будь-яке запитання, а потім чекайте відповіді через слова перехожих, рядки з пісень, репліки з фільмів.

2 серпня також можна звернутися до Роду за підтримкою у просуванні кар’єрними сходами, самореалізацією, здобуттям впевненості в собі та силі протистояти труднощам.

Згідно з гороскопом на 02.08.2023, у цей день:

сприятливо весь день – обрізати нігті та стригти волосся, розпочинати подорож;

сприятливо до 10:27 – розпочинати роботу із психологом;

несприятливо після 10:27 – брати гроші в борг.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на серпень 2023 року

Фінансовий гороскоп на 2023 рік

Любовний гороскоп на 2023 рік