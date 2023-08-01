Гороскоп на 2 августа 2023 года предупреждает об активной трудовой деятельности, особенно уделяя внимание к монотонному и структурному, ведению переговоров, нетворкингу, коммуникациям и общению.

Расширяйте свой круг общения, знакомьтесь с новыми людьми, узнавайте ближе своих коллег и соседей.

По прогнозу университета Никифоровых, есть тенденция к эмоциональности и грусти, переживаниям и пережевыванию прошлого, особенно с утра.

В первой половине дня небесная канцелярия отвечает на наши вопросы в аудиоформате. Задайте Вселенной любой вопрос, а затем ждите ответа через слова прохожих, строки из песен, реплики из фильмов.

2 августа также можно обратиться к Роду за поддержкой в продвижении по карьерной лестнице, самореализацией, обретением уверенности в себе и силе противостоять трудностям.

Согласно гороскопу на 02.08.2023, в этот день:

благоприятно весь день — обрезать ногти и стричь волосы, начинать путешествие;

благоприятно до 10:27 — начинать работу с психологом;

неблагоприятно после 10:27 — брать деньги в долг.

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