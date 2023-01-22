Гороскоп на 23 січня 2023 року обіцяє багато енергії. Важливо її витрачати та правильно використовувати в робочому та повсякденному житті, щоб вона не реалізовувалась через конфлікти та аутоагресію. У цей день претензії до самих себе навіть ймовірніші, ніж до інших.

За прогнозом університету Нікіфорових, на початку дня варто займатися звичайними справами, після обіду енергетика стає сприятливішою, можна розпочинати щось важливе, зробити прорив у кар’єрі чи бізнесі.

Діяти добре не тільки поодинці, а й гуртом, поєднуючи свої сильні сторони та підтримуючи таланти інших, розширюючи таким чином загальний внесок та вплив ваших зусиль.

23 січня особливо важливо робити перерви на теплі корисні напої, приємне спілкування. Добре буде ввечері прийняти ванну або триваліший душ, щоб збалансувати різноспрямовану енергію. Ідеально буде виконати хоча б коротку медитацію перед сном, пригадуючи найкращі моменти та виказуючи вдячність за них собі та всім причетним до того.

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