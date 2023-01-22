Гороскоп на 23 января 2023 года обещает много энергии. Важно ее тратить и правильно использовать в рабочей и повседневной жизни, чтобы она не реализовывалась через конфликты и аутоагрессию. В этот день претензии к самим себе даже более вероятны, чем к другим.

Согласно прогнозу университета Никифоровых, в начале дня стоит заниматься обычными делами, после обеда энергетика становится более благоприятной, можно начинать что-то важное, совершить прорыв в карьере или бизнесе.

Действовать хорошо не только поодиночке, но и вместе, объединяя свои сильные стороны и поддерживая таланты других, расширяя таким образом общий вклад и влияние ваших усилий.

23 января особенно важно делать перерывы на теплые полезные напитки, приятное общение. Хорошо будет вечером принять ванну или более дительный душ, чтобы сбалансировать разнонаправленную энергию. Идеально будет выполнить хотя бы короткую медитацию перед сном, вспоминая самые лучшие моменты и выражая благодарность за них себе и всем причастным к этому.

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