Зростаючий місяць завершить липень 2022 року. Прогноз на картах таро для всіх знаків зодіаку в період з 29 до 31 липня підготував чаклун Олександр Контаністов.

Овен

29 липня для знака зодіаку Овен може початися з труднощів на роботі, можливо, хтось вам всіляко заважатиме для досягнення цілей. Важливо ухвалити правильне рішення для подолання труднощів.

Зараз дивляться

30 липня на вас можуть чекати несподівані фінансові витрати, тому порада – приберегти свої гроші та не робити непотрібних покупок.

31 липня для знака зодіаку Овен може розпочатися з приємних новин. Якщо у вас на цей день намічені заходи – сміливо йдіть, на вас також можуть чекати несподівані та приємні подарунки.

Телець

29 липня – хороший день для планування подальших поїздок, зустрічей з партнерами з роботи та обговорення робочих моментів, надалі всі ці зустрічі мають принести вам позитивні емоції.

30 липня – вдале для проведення з другою половиною. Приділіть своїм коханим максимум часу та уваги, оточіть своєю турботою та любов’ю. Гарний день для прогулянок на свіжому повітрі.

31 липня Тельцям потрібно бути обережними і не перегріватися, можливі різного роду запалення, опіки. Бережіть своє здоров’я.

Близнюки

Для Близнюків 29 липня – досить несприятливий день. Не дуріть своїх близьких, а найголовніше – самих себе. Ваші недомовленості та брехня згодом можуть принести безліч проблем.

30 липня для Близнюків – небезпечний день. Бережіть свої речі, особливо там, де є гроші, адже можливі втрати фінансів та крадіжка, будьте уважними та акуратними цього дня.

31 липня можливі сварки, підозри близьких людей у ​​зраді. Загалом не сприятливі дні для Близнюків, постарайтеся пройти цей період з мінімальними витратами вашої енергії та нервів.

Рак

29 липня для Раків може починатися з страхів щодо найближчого майбутнього у фінансовій сфері, але ваші страхи будуть перебільшені вами ж. Не накручуйте собі непотрібних ідей та бережіть нерви, адже ваші страхи цього дня будуть хибними.

30 липня – хороший день для поїздки за місто, їхати краще або у компанії друзів, або з близькою людиною. Обговорення саме в цей день майбутнього з коханими принесе плоди, і ви будете ними дуже задоволені.

31 липня приділіть час своїм батькам, особливо по жіночій лінії, адже на вас можуть ображатися через недостатню увагу.

Лев

29 липня Левам треба бути обережним за кермом, виявіть у цей день максимальну концентрацію, чого б це не стосувалося. Можуть розпочатися проблеми зі здоров’ям чи загострення старих захворювань.

30 липня – гарний день для підписання різноманітних документів, укладання контрактів і великих покупок.

31 липня можливі поїздки, у ці дні ви можете здобути нові знайомства. Якщо вас запрошують на якийсь захід – йдіть, не пошкодуєте.

Діва

Якщо у вас щось не виходитиме 29 липня, не бійтеся попросити допомоги. Вам обов’язково допоможуть розібратися в тому, що ви не розумієте, дадуть пораду, яка допоможе вирішити проблеми.

30 липня для Дів може початися з несподіваних зізнань, це може стосуватися другої половини. Декому в цей день, можливо, навіть освідчаться. Загалом 30 липня для вас – позитивний день.

31 число для Дів може початися з вивчення чогось нового, можливо, саме того, чого ви так давно хотіли. Потрібно проявити завзятість задля досягнення потрібного результату.

Терези

Для Терезів 29 липня може розпочатися зі суперечок щодо робочої діяльності. Можливо, колектив, у якому ви працюєте, обговорюватиме ваші плюси та мінусі в роботі. Але переживати з цього приводу не варто, все налагодитися і ви дуже швидко забудете про всі непорозуміння, пов’язані з роботою.

30 число пройде в обговореннях подальших планів, особливо якщо у вас є партнер. Розмови саме у цей день мають бути дуже правильними та продуктивними.

31 липня ви можете зустріти старих знайомих, які запросять вас на подальші зустрічі в компанії.

Скорпіон

29 липня для Скорпіона може розпочатися з біганини з робочих питань. Варто берегти свої ноги, адже можливі травми, переломи та вивихи. Будьте обережними та нікуди не поспішайте.

30 липня для вас максимально сприятливий день. Це можуть бути прогулянки на свіжому повітрі, походи в театри і парки, також можливі нові знайомства з приємними людьми.

31 липня ймовірні якісь суперечки та сварки з близькими людьми. Не тримайте на них образу, все має вирішитися, як вам потрібно.

Стрілець

29 липня для Стрільців пройде досить неоднозначно. З одного боку, у вас має бути гарний настрій, з іншого – вам можуть щось недодати. Це стосується виплат, але, найімовірніше, їх вам просто затримають.

30 липня не рекомендується тривалі поїздки, краще відкласти їх на інший день.

31 липня ви повинні відчути приплив сил та енергії, це найбільш сприятливий день як для нових починань, так і для вирішення різноманітних питань.

Козоріг

29 липня для Козорогів має пройти продуктивно. Можливі обговорення багатьох робочих моментів і процесів, і ви всюди встигатимете. Також у цей день можливі обговорення подальших поїздок.

30 липня для Козорога може початися з обговорення проблем друзів і знайомих, ви в змозі допомогти їм правильною порадою, за яку вони будуть вам дякувати.

31 липня краще відпочити і набратися сил. Рекомендується спокійний відпочинок, наприклад похід у театр.

Водолій

29 липня – досить ненапружений та спокійний день для Водоліїв. Якщо ви працюватимете в цей день – все буде легко і невимушено, ви повинні відчувати себе бадьоро та впевнено у всіх питаннях. Водоліїв живитиме енергія Згори, тому це один із найвдаліших днів для вирішення всіх питань.

30 липня ви можете або зазнати складнощів у фінансовій сфері, або переживати з приводу грошових виплат. Не нервуйте, все вирішиться, і ви залишитеся задоволені.

31 липня робіть менше витрат, інакше будете шкодувати про придбані покупки, особливо дорогі.

Риби

29 липня постарайтеся не сваритися із близькою людиною. Сварки в цей день можуть призвести до серйозних несприятливих наслідків.

30 липня можливі зустрічі з близькими та друзями, гарний день, щоб завести нові знайомства. Не рекомендується цього дня вживання алкоголю, ви можете втратити дорогі для вас речі.

31 липня не зовсім сприятливий для вас день. Вас може долати депресія. Не плануйте цього дня нічого важливого, краще просто відпочити та набратися сил.