Місячний календар стрижок на серпень 2022 допоможе розібратися, коли краще йти до перукаря. На здоровий вигляд волосся впливає безліч факторів, тому потрібно знати сприятливі й несприятливі дні для походу в салон краси.

Зміна зачіски в правильний день місячного циклу може зміцнити локони, залучити в життя удачу, любов та фінансове благополуччя. Ба більше, позитивний похід до перукаря – запорука гарного настрою. Факти ICTV підготували детальний місячний календар стрижок на серпень 2022.

Астропрогноз на 1 серпня

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Сприятливий день для стрижки. Вона подарує вам натхнення, додасть сил та енергії. Можна зробити пишну зачіску, а також пофарбувати волосся натуральними барвниками.

Астропрогноз на 2 серпня

Від фарбування волосся краще відмовитися і віддати перевагу суворій та класичній зачісці.

Астропрогноз на 3 серпня

Позитивний день для підстригання кінчиків – волосся почне швидше рости. Також можна пофарбувати його у натуральні відтінки. Хочете змінити зачіску – віддайте перевагу легким кучерям.

Астропрогноз на 4 серпня

Стрижка в цей день допоможе прискорити ріст волосся і зміцнити корені, а його фарбування додасть привабливості.

Астропрогноз на 5 серпня

Несприятливий день для маніпуляцій із волоссям. Якщо запланований похід до перукаря і його не можна скасувати – віддайте перевагу процедурам з оздоровлення.

Астропрогноз на 6 серпня

Стрижка волосся при зростаючому Місяці сприятливо позначиться на його зростанні. Забарвлення волосся в натуральні відтінки допоможе відштовхнути від себе негативні емоції.

Астропрогноз на 7 серпня

Несприятливий період для походу в салон. У цей день рекомендується розчісувати шевелюру якнайчастіше.

Астропрогноз на 8 серпня

Стрижка сьогодні дозволить поліпшити якість волосся, зміцнити корені й прискорити його зростання.

Астропрогноз на 9 серпня

Стрижка та фарбування волосся у цей день приваблять грошову енергію.

Астропрогноз на 10 серпня

Фарбувати волосся вкрай небажано. Рекомендується підстригти кінчики – прискорить зростання волосся і зміцнить його корені.

Астропрогноз на 11 серпня

Стрижка негативно позначиться на загальному стані. У цей день можна трохи змінити колір волосся, проте сильно експериментувати з іміджем не варто.

Астропрогноз на 12 серпня

Нейтральний день для походу в салон, проте стригти волосся не варто. Краще віддати перевагу оздоровчим та поживним процедурам.

Астропрогноз на 13 серпня

Сьогодні варто відмовитись від стрижки. Можна пофарбувати волосся у темні відтінки та зробити високу зачіску.

Астропрогноз на 14 серпня

Експериментувати зі стрижкою у цей день слід лише в тому випадку, якщо плануєте кардинальні зміни в житті. Позитивно позначиться фарбування волосся у світлий чи рудий колір.

Астропрогноз на 15 серпня

Якщо хочете уповільнити ріст волосся та зміцнити корені – можете сміливо йти до перукаря. Фарбуватися варто в той колір, який у вас був у найуспішніший період життя.

Астропрогноз на 16 серпня

Несприятливий день для експериментів з іміджем. Зачіска не повинна бути складною, рекомендується розчісувати волосся якнайчастіше.

Астропрогноз на 17 серпня

Фарбування волосся слід відкласти на більш сприятливий період. Найкраще – віддати перевагу поживним і зволожуючим маскам.

Астропрогноз на 18 серпня

Стрижка сьогодні позитивно позначиться на здоров’ї, проте сповільнить зростання волосся, хоч і зміцнить корені. Також можна пофарбувати волосся у світлий тон.

Астропрогноз на 19 серпня

Не рекомендується стригти шевелюру сильно. Якщо хочете змінити імідж – віддайте перевагу фарбуванню у світлі тони.

Астропрогноз на 20 серпня

Похід у салон краси краще відкласти. Стрижка в цей день протипоказана.

Астропрогноз на 21 серпня

Нова стрижка надасть енергії, а зачіска збереже надовго свій первісний вигляд.

Астропрогноз на 22 серпня

Зістригати кінці волосся сьогодні можна, але тільки якщо хочете уповільнити його зростання.

Астропрогноз на 23 серпня

Можна пофарбувати волосся у природний колір натуральними барвниками. Зачіска сьогодні має бути високою.

Астропрогноз на 24 серпня

Позитивний день для кардинальної зміни іміджу. Нова стрижка збільшить харизму та чарівність.

Астропрогноз на 25 серпня

Доречною буде незначна зміна кольору волосся. Зачіска має бути простою і невигадливою.

Астропрогноз на 26 серпня

Стрижка волосся зміцнить корені, проте сповільнить його зростання. Позитивно позначаться поживні та оздоровчі процедури.

Астропрогноз на 27 серпня

Не рекомендуються будь-які маніпуляції з волоссям.

Астропрогноз на 28 серпня

Якщо хочете, щоб волосся росло швидше, стан його покращувався, а корені зміцнювалися, підстрижіть його в цей день. Сьогодні можна експериментувати з формою, кольором та довжиною.

Астропрогноз на 29 серпня

Стрижка сьогодні прискорить зростання волосся. Можна фарбувати його натуральними барвниками.

Астропрогноз на 30 серпня

Не варто експериментувати із волоссям. Якщо запланований похід до перукаря – віддайте перевагу оздоровчим процедурам.

Астропрогноз на 31 серпня

Нова стрижка подарує натхнення, а забарвлення в натуральний тон привабить ділові зв’язки.