Гороскоп на серпень 2022 для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на серпень 2022 року ексклюзивно для Фактів ICTV склав ясновидець, екстрасенс, двічі переможець Битви екстрасенсів в Україні, експерт проєкту Слідство ведуть екстрасенси (телеканал СТБ) Хаял Алекперов.

Овни

Початок місяця порадує Овнів новими перспективами у професійній сфері діяльності. Представники знака зможуть досягти тих висот, про які давно мріяли. А ось зі здоров’ям варто бути обережнішими. Існує великий ризик захворювань серцево-судинної системи.

Тельці

Останній місяць літа обіцяє Тельцям чимало позитивних змін і позитивних емоцій. Те, що раніше здавалося нездійсненними планами, зараз цілком може стати реальністю. Головне при цьому не боятися зробити перший крок. Будьте активнішими!

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Близнюки

У цей період Близнюкам варто уважніше ставитися до інформації, що надходить. Є велика ймовірність, що вас хочуть ввести в оману. В любовних справах зірки радять сімейним представникам знака бути стриманішими. Їдкі зауваження на адресу коханої людини можуть спричинити сварку.

Раки

Серпень для Раків – час активної роботи та постановки нових цілей. Все, за що ви візьметеся, буде легко. У середині місяця зірки обіцяють доленосні зустрічі. На вашому шляху з’явиться людина, яка зможе розкрити нові горизонти.

Леви

Цей період обіцяє Левам чимало приємних вражень. Ймовірно, ви зустрінетеся зі старими друзями, яких давно не бачили. У сфері особистих стосунків зірки обіцяють приємні сюрпризи. Цілком можливо, що кохана людина зможе вас по-справжньому здивувати.

Діви

Кінець літа порадує Дів внутрішнім відчуттям гармонії. Попри те, що турбот буде, як і раніше, чимало, ви зможете грамотно розподілити свій час так, щоб не тільки впоратися з поставленими завданнями, але й приділити увагу собі.

Терези

Не варто поспішати з ухваленням важливих рішень. Надмірна емоційність може завадити вам правильно оцінити ситуацію. А тому зовсім не зайвим буде звернутися за порадою до близьких людей. Наприкінці місяця намагайтеся більш економно розпоряджатися фінансами — можливі незаплановані витрати.

Скорпіони

Цього місяця Скорпіони легко зможуть упоратися з тими питаннями, які довго відкладали “на потім”. Зараз у вас для цього вистачить і сил, і часу. Кінець серпня — чудовий час, щоб позбутися баласту у вашому житті. Наприклад, попрощатися зі шкідливими звичками або припинити токсичні стосунки.

Стрільці

Початок місяця порадує Стрільців добрими новинами, пов’язаними з професійною сферою діяльності. Ймовірно, у вас з’являться нові проєкти та цікаві починання. В любовних справах самотнім серцям зірки обіцяють романтику. Цілком можлива доленосна зустріч.

Козероги

Кінець літа обіцяє Козерогам успіх у вирішенні фінансових питань. Ви маєте всі шанси помітно покращити свій добробут. Головне при цьому не відкладати на завтра те, що можете зробити вже сьогодні. Наприкінці місяця є велика ймовірність конфліктів із близькими людьми. Намагайтеся не створювати для них ґрунт.

Водолії

Серпень – чудовий шанс для Водоліїв, щоб розібратися в собі. Зараз у вас з’являться відповіді на внутрішні питання, які вас хвилювали тривалий час. У сфері фінансів зірки обіцяють прибуток. Не пропустіть можливість отримати додатковий дохід.

Риби

У цей період Риби зможуть відчути небувалу впевненість у собі. Саме ці внутрішні зміни допоможуть представникам знака зважитися на кардинальні зміни у житті. Порада зірок: не забувати, що всі рамки – лише у нашій свідомості. Наприкінці місяця зверніть увагу на рутинні справи — саме в них ви ризикуєте припуститися помилок. А тому будьте уважні!