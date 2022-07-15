Гороскоп на серпень 2022 для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на серпень 2022 року ексклюзивно для Фактів ICTV склав ясновидець, екстрасенс, двічі переможець Битви екстрасенсів в Україні, експерт проєкту Слідство ведуть екстрасенси (телеканал СТБ) Хаял Алекперов.
- Овни
Початок місяця порадує Овнів новими перспективами у професійній сфері діяльності. Представники знака зможуть досягти тих висот, про які давно мріяли. А ось зі здоров’ям варто бути обережнішими. Існує великий ризик захворювань серцево-судинної системи.
- Тельці
Останній місяць літа обіцяє Тельцям чимало позитивних змін і позитивних емоцій. Те, що раніше здавалося нездійсненними планами, зараз цілком може стати реальністю. Головне при цьому не боятися зробити перший крок. Будьте активнішими!
- Близнюки
У цей період Близнюкам варто уважніше ставитися до інформації, що надходить. Є велика ймовірність, що вас хочуть ввести в оману. В любовних справах зірки радять сімейним представникам знака бути стриманішими. Їдкі зауваження на адресу коханої людини можуть спричинити сварку.
- Раки
Серпень для Раків – час активної роботи та постановки нових цілей. Все, за що ви візьметеся, буде легко. У середині місяця зірки обіцяють доленосні зустрічі. На вашому шляху з’явиться людина, яка зможе розкрити нові горизонти.
- Леви
Цей період обіцяє Левам чимало приємних вражень. Ймовірно, ви зустрінетеся зі старими друзями, яких давно не бачили. У сфері особистих стосунків зірки обіцяють приємні сюрпризи. Цілком можливо, що кохана людина зможе вас по-справжньому здивувати.
- Діви
Кінець літа порадує Дів внутрішнім відчуттям гармонії. Попри те, що турбот буде, як і раніше, чимало, ви зможете грамотно розподілити свій час так, щоб не тільки впоратися з поставленими завданнями, але й приділити увагу собі.
- Терези
Не варто поспішати з ухваленням важливих рішень. Надмірна емоційність може завадити вам правильно оцінити ситуацію. А тому зовсім не зайвим буде звернутися за порадою до близьких людей. Наприкінці місяця намагайтеся більш економно розпоряджатися фінансами — можливі незаплановані витрати.
- Скорпіони
Цього місяця Скорпіони легко зможуть упоратися з тими питаннями, які довго відкладали “на потім”. Зараз у вас для цього вистачить і сил, і часу. Кінець серпня — чудовий час, щоб позбутися баласту у вашому житті. Наприклад, попрощатися зі шкідливими звичками або припинити токсичні стосунки.
- Стрільці
Початок місяця порадує Стрільців добрими новинами, пов’язаними з професійною сферою діяльності. Ймовірно, у вас з’являться нові проєкти та цікаві починання. В любовних справах самотнім серцям зірки обіцяють романтику. Цілком можлива доленосна зустріч.
- Козероги
Кінець літа обіцяє Козерогам успіх у вирішенні фінансових питань. Ви маєте всі шанси помітно покращити свій добробут. Головне при цьому не відкладати на завтра те, що можете зробити вже сьогодні. Наприкінці місяця є велика ймовірність конфліктів із близькими людьми. Намагайтеся не створювати для них ґрунт.
- Водолії
Серпень – чудовий шанс для Водоліїв, щоб розібратися в собі. Зараз у вас з’являться відповіді на внутрішні питання, які вас хвилювали тривалий час. У сфері фінансів зірки обіцяють прибуток. Не пропустіть можливість отримати додатковий дохід.
- Риби
У цей період Риби зможуть відчути небувалу впевненість у собі. Саме ці внутрішні зміни допоможуть представникам знака зважитися на кардинальні зміни у житті. Порада зірок: не забувати, що всі рамки – лише у нашій свідомості. Наприкінці місяця зверніть увагу на рутинні справи — саме в них ви ризикуєте припуститися помилок. А тому будьте уважні!