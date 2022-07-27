Растущая луна завершит июль 2022 года. Прогноз на картах таро для всех знаков зодиака в период с 29 по 31 июля подготовил колдун Александр Контанистов.

Овен

29 июля для знака зодиака Овен может начаться с трудностей на работе, возможно, кто-то вам будет всячески мешать в достижении целей. Важно принять правильное решение для преодоления проблем.

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30 июля вас могут ждать неожиданные финансовые расходы, поэтому совет – приберечь свои деньги и не делать ненужных покупок.

31 июля для знака зодиака Овен может начаться с приятных новостей. Если у вас на этот день намечены мероприятия – смело идите, вас также могут ждать неожиданные и приятные подарки.

Телец

29 июля – хороший день для планирования дальнейших поездок, встреч с партнерами по работе и обсуждения рабочих моментов, все эти встречи должны принести вам положительные эмоции.

30 июля – удачное для проведения со второй половиной. Уделите своим любимым максимум времени и внимания, окружите своей заботой и любовью. Хороший день для прогулок на свежем воздухе.

31 июля Тельцам нужно быть осторожными и не перегреваться, возможны разного рода воспаления, ожоги. Берегите свое здоровье.

Близнецы

Для Близнецов 29 июля – достаточно неблагоприятный день. Не обманывайте своих близких, а самое главное – самих себя. Ваши недосказанности и ложь со временем могут принести множество проблем.

30 июля для Близнецов – опасный день. Берегите свои вещи, особенно там, где есть деньги, ведь возможны потери финансов и воровство, будьте внимательны и аккуратны в этот день.

31 июля возможны ссоры, подозрения близких людей в измене. В целом не благоприятные дни для Близнецов, постарайтесь пройти этот период с минимальными затратами вашей энергии и нервов.

Рак

29 июля для Раков может начинаться со страхов относительно ближайшего будущего в финансовой сфере, но ваши страхи будут преувеличены вами же. Не накручивайте себе ненужных идей и берегите нервы, ведь ваши страхи в этот день будут ошибочны.

30 июля – хороший день для поездки за город, ехать лучше либо в компании друзей, либо с близким человеком. Обсуждение именно в этот день будущего с любимыми принесет плоды, и вы будете ими очень довольны.

31 июля уделите время своим родителям, особенно по женской линии, ведь на вас могут обижаться из-за недостаточного внимания.

Лев

29 июля Львам нужно быть осторожными за рулем, задействуйте в этот день максимальную концентрацию, чего бы это ни касалось. Могут начаться проблемы со здоровьем или обострение старых заболеваний.

30 июля – хороший день для подписания разнообразных документов, заключения контрактов и крупных покупок.

31 июля возможны поездки, в эти дни могут состояться новые знакомства. Если вас приглашают на мероприятие – идите, не пожалеете.

Дева

Если у вас что-то не будет получаться 29 июля, не бойтесь попросить о помощи. Вам обязательно помогут разобраться в том, что вы не понимаете, дадут совет, который поможет решить проблемы.

30 июля для Дев может начаться с неожиданных признаний, это может касаться второй половины. Некоторым в этот день, возможно, даже сделают предложение. В целом 30 июля для вас – положительный день.

31 число для Дев может начаться с изучения чего-то нового, возможно, именно того, чего вы так давно хотели. Нужно проявить упорство для достижения требуемого результата.

Весы

Для Весов 29 июля может начаться со споров касательно вашей рабочей деятельности. Возможно, коллектив, в котором вы работаете, будет обсуждать ваши плюсы и минусе в работе. Но переживать по этому поводу не стоит, все наладиться и вы очень быстро забудете о всех недоразумениях, связанных с работой.

30 число пройдет в обсуждениях дальнейших планов, особенно если у вас есть партнер. Разговоры именно в этот день будут очень правильными и продуктивными.

31 июля вы можете встретить старых знакомых, которые впоследствии пригласят вас на дальнейшие встречи в компании.

Скорпион

29 июля для Скорпиона может начаться с беготни по рабочим вопросам. Следует беречь свои ноги, ведь возможны травмы, переломы и вывихи. Будьте осторожны и никуда не торопитесь.

30 июля — максимально благоприятный день. Это могут быть прогулки на свежем воздухе, походы в театры и парки, а также возможны новые знакомства с приятными людьми.

31 июля возможны какие-то споры и ссоры с близкими людьми. Не держите на них обиды, все должно решиться, как вам нужно.

Стрелец

29 июля для Стрельцов пройдет достаточно неоднозначно. С одной стороны, у вас должно быть хорошее настроение, с другой – вам могут что-то недодать. Это касается выплат, но, вероятнее всего, их вам просто задержат.

30 июля не рекомендуется длительная поездка, лучше отложить их на другой день.

31 июля вы должны почувствовать прилив сил и энергии, это наиболее благоприятный день как для новых начинаний, так и для решения различных вопросов.

Козерог

29 июля для Козерогов должно пройти продуктивно. Возможны обсуждения многих рабочих моментов и процессов, и вы повсюду будете успевать. Также в этот день возможны обсуждения дальнейших поездок.

30 июля для Козерога может начаться с обсуждения проблем друзей и знакомых, вы в состоянии помочь им правильным советом, за который они будут вас благодарить.

31 июля лучше отдохнуть и набраться сил. Рекомендуется спокойный отдых, например, поход в театр.

Водолей

29 июля – достаточно ненапряженный и спокойный день для Водолеев. Если вы будете работать в этот день – все будет легко и непринужденно, вы должны чувствовать себя бодро и уверенно во всех вопросах. Водолеев будет питать энергия Свыше, поэтому это один из самых удачных дней для решения всех вопросов.

30 июля вы можете либо испытать сложности в финансовой сфере, либо переживать по поводу денежных выплат. Не нервничайте, все решится, и вы останетесь довольны.

31 июля делайте меньше затрат, иначе будете сожалеть о приобретенных покупках, особенно дорогих.

Рыбы

29 июля постарайтесь не ссориться с близким человеком. В этот день они могут привести к серьезным неблагоприятным последствиям.

30 июля возможны встречи с близкими и друзьями, хороший день, чтобы завести новые знакомства. Не рекомендуется употребление алкоголя, вы можете потерять дорогие для вас вещи.

31 июля — не совсем благоприятный для вас день. Вас может одолевать депрессия. Не планируйте в этот день ничего важного, лучше просто отдохнуть и набраться сил.